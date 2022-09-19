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Beşiktaş'ta Valerien Ismael hedef tahtasında! Tartışılan o karar

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta İstanbulspor beraberliğinin yankıları sürüyor. Skoru tutamayan, gol yenmesine çözüm bulamayan teknik direktör Valerien Ismael eleştiri oklarının hedefine geldi. Fransız çalıştırıcı, oyuncu tercihleri ve yaptığı değişikliklerle ciddi anlamda sorgulanmaya başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'ta Valerien Ismael hedef tahtasında! Tartışılan o karar

Beşiktaş'ta iki haftada alınan Başakşehir mağlubiyeti ve İstanbulspor beraberliği, eleştiri oklarının teknik direktör Valerien Ismael'e yönelmesine sebep oldu.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael hedef tahtasında! Tartışılan o karar

Ligin ilk 5 maçında ilk yarıları adeta tek kaleye çeviren, fakat ikinci yarılarda bunu sürdüremediği görülen Beşiktaş, Başakşehir ve İstanbul maçlarında ise bu görüntüsünden uzak kaldı.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael hedef tahtasında! Tartışılan o karar

İki maçta az sayıda pozisyona giren siyah-beyazlılar, 5 puan kaybederken, Ismael, oyuncu değişiklikleriyle hedefe kondu.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael hedef tahtasında! Tartışılan o karar

WELINTON MU?
Başakşehir maçında golleri kaçıran N'Koudou'nun yerine Muleka'yı çıkarması, gol yedikten sonra Gedson ve Berkay'ı çıkartarak orta sahayı neredeyse boşaltması, geçen haftanın en çok konuşulan eleştirileriydi.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael hedef tahtasında! Tartışılan o karar

İstanbulspor maçında da sakatlanan Tayyip Talha'nın yerine, Welinton'u oyuna sokmak için 8+3 kuralından dolayı Rosier'i de çıkartıp Tayfur'u oyuna soktu.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael hedef tahtasında! Tartışılan o karar

Ayrıca gol atan NKoudou'yu devrede çıkarması da yenilgiyi getiren başka bir etken oldu.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael hedef tahtasında! Tartışılan o karar

ALANYA MAÇIYLA BAŞLADI
3-0'dan 3-3'e kaybedilen Alanyaspor maçında da değişiklikleri ve takımı tamamen geriye yaslamasıyla ilk ciddi eleştirileri alan Valerien Ismael, arada kazanılan 3 maçla eleştirileri savursa da son iki maçtaki değişiklikleriyle ciddi anlamda hedef tahtasına konulmaya başlandı.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael hedef tahtasında! Tartışılan o karar

EMRECAN NEREDE?
Takımda Emrecan Uzunhan'ın durumu dikkat çekiyor. Genç oyuncu formayı unuttu.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael hedef tahtasında! Tartışılan o karar

İstanbulspor'dan uzun uğraşlar sonucu alınan Emrecan, bu sezon sadece Alanya maçında şans buldu.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael hedef tahtasında! Tartışılan o karar

7 maçın 5'inde kadroda olmasına rağmen tercih edilmeyen Emrecan'ın durumu taraftarların da gündeminde.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael hedef tahtasında! Tartışılan o karar

Yabancı sınırı varken genç isimden faydalanılmaması kafalarda soru işaretleri oluşturdu.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael hedef tahtasında! Tartışılan o karar

RACHID GHEZZAL MUMLA ARANIYOR
Sakatlığı iyileşme aşamasında olan Ghezzal'in eksikliği derinden hissediliyor.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael hedef tahtasında! Tartışılan o karar

Cezayirli yıldızın yokluğunda hücumda genel olarak tüm yük NKoudou üzerine binerken Ghezzal'in sağ kanattaki etkinliği son maçlarda iyice aranır oldu.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael hedef tahtasında! Tartışılan o karar

Siyah-beyazlı takımda Rachid Ghezzal'ın milli ara sonrası oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde sahada olacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael hedef tahtasında! Tartışılan o karar

'WEGHORST MAKSİMUMDA'
İstanbulspor maçında yine golünü atan Weghorst, ülkesi Hollanda'da yine gündeme geldi. Hollanda basını, Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı maçı 'sürpriz kayıp' olarak nitelendirirken, 'Uzun süre Beşiktaş kazanacak gibiydi. Weghorst ve arkadaşları bitime 5 dakika kala kayıp yaşadı' ifadesini kullandı. Ayrıca "Weghorst gollerini atmaya devam ediyor. Beşiktaş'a maksimum katkı veriyor" denildi.

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