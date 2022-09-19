Beşiktaş'ta Valerien Ismael hedef tahtasında! Tartışılan o karar

'WEGHORST MAKSİMUMDA'

İstanbulspor maçında yine golünü atan Weghorst, ülkesi Hollanda'da yine gündeme geldi. Hollanda basını, Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı maçı 'sürpriz kayıp' olarak nitelendirirken, 'Uzun süre Beşiktaş kazanacak gibiydi. Weghorst ve arkadaşları bitime 5 dakika kala kayıp yaşadı' ifadesini kullandı. Ayrıca "Weghorst gollerini atmaya devam ediyor. Beşiktaş'a maksimum katkı veriyor" denildi.