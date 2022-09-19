Beşiktaş'ta Valerien Ismael hedef tahtasında! Tartışılan o karar

Beşiktaş'ta iki haftada alınan Başakşehir mağlubiyeti ve İstanbulspor beraberliği, eleştiri oklarının teknik direktör Valerien Ismael'e yönelmesine sebep oldu.
Beşiktaş'ta iki haftada alınan Başakşehir mağlubiyeti ve İstanbulspor beraberliği, eleştiri oklarının teknik direktör Valerien Ismael'e yönelmesine sebep oldu.
Ligin ilk 5 maçında ilk yarıları adeta tek kaleye çeviren, fakat ikinci yarılarda bunu sürdüremediği görülen Beşiktaş, Başakşehir ve İstanbul maçlarında ise bu görüntüsünden uzak kaldı.
İki maçta az sayıda pozisyona giren siyah-beyazlılar, 5 puan kaybederken, Ismael, oyuncu değişiklikleriyle hedefe kondu.