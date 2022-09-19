Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Necip Uysal için özel plan! Fenerbahçe derbisinde...

Beşiktaş'ta Necip Uysal için özel plan! Fenerbahçe derbisinde...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, dev derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek. Siyah-beyazlılar, 2 Ekim Pazar günü oynanacak kritik mücadele için tecrübeli futbolcu Necip Uysal'a özel bir plan yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 12:52
Beşiktaş'ta Necip Uysal için özel plan! Fenerbahçe derbisinde...

Çebi, "Altyapıdan gelen Berkay, her ne kadar Başakşehir maçında yenildiysek de ona ne kadar yer verdiğimizi herkes gördü. Artı, önlerinde Necip ağabeyleri var.

Beşiktaş'ta Necip Uysal için özel plan! Fenerbahçe derbisinde...

Necip'e taraftarlarımız bazen küsüyor kızıyor ama biraz yanlış oluyor.

Beşiktaş'ta Necip Uysal için özel plan! Fenerbahçe derbisinde...

Necip'in koşmadığı yangın yeri yoktu Beşiktaş'ta.

Beşiktaş'ta Necip Uysal için özel plan! Fenerbahçe derbisinde...

Dolayısıyla bu camia her zaman için altyapısından gelen Necip Uysal'a saygı ve sevgi göstermek zorunda.

Beşiktaş'ta Necip Uysal için özel plan! Fenerbahçe derbisinde...

Bunu da umarım bundan sonra yapacaklardır" dedi.

Beşiktaş'ta Necip Uysal için özel plan! Fenerbahçe derbisinde...

Başkan Çebi'nin bu mesajına Beşiktaş taraftarları kayıtsız kalmamayı düşünüyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı saat kaçta?
Ghezzal F.Bahçe derbisinde oynayacak mı? İşte o gelişme!
2022 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
19 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maç sonu uçakta kavga çıktı! Ağaoğlu ve Yusuf devreye girdi Maç sonu uçakta kavga çıktı! Ağaoğlu ve Yusuf devreye girdi 12:40
Kariyerinin müjdesi geliyor! Heyecanlı bekleyiş... Kariyerinin müjdesi geliyor! Heyecanlı bekleyiş... 12:38
Türkiye - Lüksemburg maçının hakemi belli oldu! Türkiye - Lüksemburg maçının hakemi belli oldu! 12:26
Sivasspor galibiyete hasret Sivasspor galibiyete hasret 12:23
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm 12:23
Muslera'dan müthiş istatistik! Süper Lig'in en iyisi Muslera'dan müthiş istatistik! Süper Lig'in en iyisi 12:07
Daha Eski
F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Alanyaspor maçı ve transfer... F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Alanyaspor maçı ve transfer... 11:38
Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı saat kaçta? 11:31
Yusuf Demir yerli statüsüne geçecek mi? Dursun Özbek açıkladı Yusuf Demir yerli statüsüne geçecek mi? Dursun Özbek açıkladı 11:20
Buruk'tan flaş Icardi kararı! Buruk'tan flaş Icardi kararı! 11:13
Tolunay Kafkas'tan Okan Buruk'a tepki! Tolunay Kafkas'tan Okan Buruk'a tepki! 10:41
Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu! Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu! 10:40