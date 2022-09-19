Beşiktaş'ta Necip Uysal için özel plan! Fenerbahçe derbisinde...

Beşiktaş altyapısından yetişen Necip Uysal, Medipol Başakşehir maçında yaptığı hatayla takımının gol yemesine sebebiyet vermişti.
Beşiktaş altyapısından yetişen Necip Uysal, Medipol Başakşehir maçında yaptığı hatayla takımının gol yemesine sebebiyet vermişti.
Siyah-beyazlı taraftarlar, takımdan kaptanlarından Necip Uysal'ın gönlünü Fenerbahçe derbisinde almayı planlıyor.
Soyunma odasında maç sonunda arkadaşlarından ve teknik heyetten özür dileyen Necip Uysal'da başkan Ahmet Nur Çebi de destek vermişti.
Çebi, "Altyapıdan gelen Berkay, her ne kadar Başakşehir maçında yenildiysek de ona ne kadar yer verdiğimizi herkes gördü. Artı, önlerinde Necip ağabeyleri var.
Necip'e taraftarlarımız bazen küsüyor kızıyor ama biraz yanlış oluyor.
Necip'in koşmadığı yangın yeri yoktu Beşiktaş'ta.
Dolayısıyla bu camia her zaman için altyapısından gelen Necip Uysal'a saygı ve sevgi göstermek zorunda.
Bunu da umarım bundan sonra yapacaklardır" dedi.
Başkan Çebi'nin bu mesajına Beşiktaş taraftarları kayıtsız kalmamayı düşünüyor.
TRİBÜNE DAVET EDİLECEK
Milli aradan sonra 2 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde taraftarlar Necip Uysal'ı tribüne davet edecek.
Kırgın olan Necip Uysal'ın böylece gönlü alınacak.
Necip Uysal bu sezon Beşiktaş'ta 6 maçta 479 dakika süre aldı ve skor üretemedi.
Uysal geçen sezon ise 31 maçta 1835 dakika görev yapıp 1 asist kaydetmişti.
2004'te Beşiktaş'a Yıldırım Bosna'dan gelen Necip Uysal, siyah-beyazlılarda altyapı için örnek gösterilen isimlerinden başında geliyor.