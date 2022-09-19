Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi 2 yıldızdan müjde!

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası dev derbiye sahne olacak.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası dev derbiye sahne olacak.
Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor.
Son olarak İstanbulspor ile berabere kalan siyah-beyazlılar, çıkış yakalamak istiyor.
Saha ve seyirci avantajını kullanmak isteyen Kartal, tüm hesaplarını galibiyet üzerine kuruyor.
Teknik direktör Valerien Ismael, kırmızı kart cezasını İstanbulspor maçında çekti ve derbide kulübedeki yerini alacak.
Fransız çalıştırıcı, milli arada takımını derbiye en iyi şekilde hazırlamak için kolları sıvadı.
Zorlu maç öncesi Beşiktaş'ta bir süredir sakatlığı bulunan Ghezzal ve Dele Alli'nin son durumu merak konusu olmuştu.
Rachid Ghezzal, Alanyaspor maçında ayak tabanında yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından uzak kalmıştı.
Cezayirli yıldız, Beşiktaş'ın hücum hattındaki en önemli isimleri arasında yer alıyor.
Süper Lig'de 2 karşılaşmada forma giyen Ghezzal, 2 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı.
Dele Alli ise Ankaragücü karşılaşmasında arka adalesinde sorun yaşamıştı.
Gözlerin tamamen Fenerbahçe derbisine çevrildiği siyah beyazlı takıma iki futbolcudan müjde geldi.
beIN Sports'un haberine göre; Ghezzal ve Dele Alli'nin, çarşamba günü yapılacak antrenmana katılması bekleniyor.
İKİ OYUNCU DA KADRODA!
İki oyuncunun da Fenerbahçe derbisinde kadroda yer alması bekleniyor.
Siyah-beyazlılarda Fenerbahçe mücadelesinde tek eksik Atiba Hutchinson olacak.