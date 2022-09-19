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Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi 2 yıldızdan müjde!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında kritik müsabakada kozlarını paylaşacak. Yeniden çıkışa geçmek isteyen Valerien Ismael'in öğrencileri, Jorge Jesus'la göz dolduran sarı-lacivertlileri konuk edecek. Zorlu mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılıp taraftarını mutlu etmek isteyen siyah-beyazlılarda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sakatlıkları nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan 2 yıldızdan derbi öncesi sevindirici haberler geldi. İşte son gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 21:12
Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi 2 yıldızdan müjde!

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası dev derbiye sahne olacak.

Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi 2 yıldızdan müjde!

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor.

Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi 2 yıldızdan müjde!

Son olarak İstanbulspor ile berabere kalan siyah-beyazlılar, çıkış yakalamak istiyor.

Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi 2 yıldızdan müjde!

Saha ve seyirci avantajını kullanmak isteyen Kartal, tüm hesaplarını galibiyet üzerine kuruyor.

Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi 2 yıldızdan müjde!

Teknik direktör Valerien Ismael, kırmızı kart cezasını İstanbulspor maçında çekti ve derbide kulübedeki yerini alacak.

Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi 2 yıldızdan müjde!

Fransız çalıştırıcı, milli arada takımını derbiye en iyi şekilde hazırlamak için kolları sıvadı.

Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi 2 yıldızdan müjde!

Zorlu maç öncesi Beşiktaş'ta bir süredir sakatlığı bulunan Ghezzal ve Dele Alli'nin son durumu merak konusu olmuştu.

Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi 2 yıldızdan müjde!

Rachid Ghezzal, Alanyaspor maçında ayak tabanında yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından uzak kalmıştı.

Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi 2 yıldızdan müjde!

Cezayirli yıldız, Beşiktaş'ın hücum hattındaki en önemli isimleri arasında yer alıyor.

Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi 2 yıldızdan müjde!

Süper Lig'de 2 karşılaşmada forma giyen Ghezzal, 2 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı.

Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi 2 yıldızdan müjde!

Dele Alli ise Ankaragücü karşılaşmasında arka adalesinde sorun yaşamıştı.

Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi 2 yıldızdan müjde!

Gözlerin tamamen Fenerbahçe derbisine çevrildiği siyah beyazlı takıma iki futbolcudan müjde geldi.

Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi 2 yıldızdan müjde!

beIN Sports'un haberine göre; Ghezzal ve Dele Alli'nin, çarşamba günü yapılacak antrenmana katılması bekleniyor.

Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi 2 yıldızdan müjde!

İKİ OYUNCU DA KADRODA!
İki oyuncunun da Fenerbahçe derbisinde kadroda yer alması bekleniyor.

Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi 2 yıldızdan müjde!

Siyah-beyazlılarda Fenerbahçe mücadelesinde tek eksik Atiba Hutchinson olacak.

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