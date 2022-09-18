Yalnız bırakmadılar

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaşlı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Yaklaşık iki bin siyah-beyazlı taraftarlar kendilerine ayrılan bölümde siyah-beyazlı ekibe destek verdi. 86. dakikada gelen beraberlik golü nedeniyle stadı üzgün bir şekilde terk ettiler.
AtatürkOlimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaşlı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Yaklaşık iki bin siyah-beyazlı taraftarlar kendilerine ayrılan bölümde siyah-beyazlı ekibe destek verdi. 86. dakikada gelen beraberlik golü nedeniyle stadı üzgün bir şekilde terk ettiler.