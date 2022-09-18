Haberler Beşiktaş Süper N'Koudou

Süper N'Koudou

Beşiktaş'ın bu sezonki flaş isimlerinden Kevin Nkoudou dün gece yine iş başındaydı. 8. dakikada kazanılan çift vuruşta topun başına gelen N'Koudou, sert bir şut attı. İstanbulspor kalecisi Jensen'in çıkarmaya çalıştığı top ağlarla buluştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 06:50
Süper N'Koudou

Beşiktaş'ın bu sezonki flaş isimlerinden Kevin Nkoudou dün gece yine iş başındaydı. 8. dakikada kazanılan çift vuruşta topun başına gelen N'Koudou, sert bir şut attı. İstanbulspor kalecisi Jensen'in çıkarmaya çalıştığı top ağlarla buluştu. Fransız kanat oyuncusu böylece bu sezon forma giydiği 7. maçında 4. kez gol sevinci yaşadı. Öte yandan golde ilginç bir an yaşandı. Hakem, çift vuruş vermesine rağmen N'Koudou direkt şut çekti. Eğer kaleci Jensen topa dokunmasaydı, gol değeri kazanmayacaktı.

DİĞER
Shakira ile Gerard Pique bu kez ilginç bir olayla karşı karşıya! Şantaj uyguladığı ortaya çıktı...
İstanbul'da taksiciye falçatalı saldırı! Boğazı kesildi kanlar içinde kaldı
Çakar'dan flaş Ismael sözleri! "Takımı sabote ediyor"
Toroğlu'dan flaş Beşiktaş yorumu: Ateşleyecek biri yok!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaşlı yıldıza şok sözler! "Bir takım bulup gitmeli"
Çakar'dan flaş Ismael sözleri! "Takımı sabote ediyor"
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 18 Eylül 2022 Döviz Kuru
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! (17 Eylül 2022)
KPSS NE ZAMAN? | Ertelenen KPSS hangi gün, saat kaçta? - 2022 KPSS Genel Kültür Genel Yetenek ve Alan Bilgisi tarihleri
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk Terim'i solladı! İşte o istatistik Buruk Terim'i solladı! İşte o istatistik 07:38
Beşiktaşlı yıldıza şok sözler! "Bir takım bulup gitmeli" Beşiktaşlı yıldıza şok sözler! "Bir takım bulup gitmeli" 06:58
Ersin'le tekrar masaya! Beşiktaş teklif yükseltecek mi? Ersin'le tekrar masaya! Beşiktaş teklif yükseltecek mi? 00:25
Toroğlu'dan flaş Beşiktaş yorumu: Ateşleyecek biri yok! Toroğlu'dan flaş Beşiktaş yorumu: Ateşleyecek biri yok! 23:33
Murray: Bu oyun kimseyi memnun etmez Murray: Bu oyun kimseyi memnun etmez 23:33
Cimbom huzur buldu! 100 günde kökten değişim Cimbom huzur buldu! 100 günde kökten değişim 23:32
Daha Eski
Beşiktaş'a İstanbul çelmesi! Beşiktaş'a İstanbul çelmesi! 23:32
Yeni lider A. Demirspor! İşte güncel puan durumu Yeni lider A. Demirspor! İşte güncel puan durumu 23:32
Paşa Ümraniye karşısında galip! Paşa Ümraniye karşısında galip! 23:31
Jesus'un prensi İsmail için A Milli Takım şoku! Jesus'un prensi İsmail için A Milli Takım şoku! 23:31
G.Saray'da isyan çıktı! Okan Buruk ile görüşme... G.Saray'da isyan çıktı! Okan Buruk ile görüşme... 23:31
F.Bahçe'nin eski yıldızı 3. Lige transfer oldu F.Bahçe'nin eski yıldızı 3. Lige transfer oldu 23:31