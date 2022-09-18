Süper N'Koudou

Beşiktaş'ın bu sezonki flaş isimlerinden Kevin Nkoudou dün gece yine iş başındaydı. 8. dakikada kazanılan çift vuruşta topun başına gelen N'Koudou, sert bir şut attı. İstanbulspor kalecisi Jensen'in çıkarmaya çalıştığı top ağlarla buluştu. Fransız kanat oyuncusu böylece bu sezon forma giydiği 7. maçında 4. kez gol sevinci yaşadı. Öte yandan golde ilginç bir an yaşandı. Hakem, çift vuruş vermesine rağmen N'Koudou direkt şut çekti. Eğer kaleci Jensen topa dokunmasaydı, gol değeri kazanmayacaktı.