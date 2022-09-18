İstanbulspor-Beşiktaş maçına N'Koudou'nun golü damga vurdu! Dokunmasa...

Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Gol düellosuna sahne olan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Karşılaşmaya ise N'Koudou'nun attığı frikik golü damgasını vurdu.
Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Gol düellosuna sahne olan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Karşılaşmaya ise N'Koudou'nun attığı frikik golü damgasını vurdu.
İstanbulspor ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 7. hafta maçında ilginç anlar yaşandı.
Karşılaşmanın 6. dakikasında Wout Weghorst rakip ceza alanı önünde yerde kalmasıyla Beşiktaş çift vuruş kazandı.
DOKUNMASA GOL OLMAYACAKTI
Beşiktaş'ta topun başına geçen N'Koudou'nun vuruşunda top kaleci Jensen'in de müdahalesiyle ağlara gitti.
Karar çift vuruş olduğu için Danimarkalı kaleci topa dokunmasa gol geçerlilik kazanmayacaktı.
İstanbulsporlu oyuncular, golün iptal olması yönünde hakem Zorbay Küçük'e itiraz ettiler.
Hürriyet'in derlediği habere göre; hakem Küçük, kurallar gereği gol kararı verdi.
KURAL NE DİYOR?
Eğer bir endirekt serbest vuruş doğrudan rakip takımın kalesine girerse, bir kale vuruşu verilir.