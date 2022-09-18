Haberler Beşiktaş İstanbulspor-Beşiktaş maçına N'Koudou'nun golü damga vurdu! Dokunmasa...

İstanbulspor-Beşiktaş maçına N'Koudou'nun golü damga vurdu! Dokunmasa...

Süper Lig'in 7. haftasında karşı karşıya gelen İstanbulspor ile Beşiktaş 2-2 berabere kaldı. Mücadelede hakemin verdiği endirekt serbest vuruş kararının ardından Beşiktaş'ın N'Koudou ile bulduğu gol çok konuşuldu. Peki, kural ne diyor? Gol geçersiz mi sayılmalıydı? İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 10:00
İstanbulspor-Beşiktaş maçına N'Koudou'nun golü damga vurdu! Dokunmasa...

Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

İstanbulspor-Beşiktaş maçına N'Koudou'nun golü damga vurdu! Dokunmasa...

Gol düellosuna sahne olan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

İstanbulspor-Beşiktaş maçına N'Koudou'nun golü damga vurdu! Dokunmasa...

Karşılaşmaya ise N'Koudou'nun attığı frikik golü damgasını vurdu.

İstanbulspor-Beşiktaş maçına N'Koudou'nun golü damga vurdu! Dokunmasa...

İstanbulspor ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 7. hafta maçında ilginç anlar yaşandı.

İstanbulspor-Beşiktaş maçına N'Koudou'nun golü damga vurdu! Dokunmasa...

Karşılaşmanın 6. dakikasında Wout Weghorst rakip ceza alanı önünde yerde kalmasıyla Beşiktaş çift vuruş kazandı.

İstanbulspor-Beşiktaş maçına N'Koudou'nun golü damga vurdu! Dokunmasa...

DOKUNMASA GOL OLMAYACAKTI

Beşiktaş'ta topun başına geçen N'Koudou'nun vuruşunda top kaleci Jensen'in de müdahalesiyle ağlara gitti.

İstanbulspor-Beşiktaş maçına N'Koudou'nun golü damga vurdu! Dokunmasa...

Karar çift vuruş olduğu için Danimarkalı kaleci topa dokunmasa gol geçerlilik kazanmayacaktı.

İstanbulspor-Beşiktaş maçına N'Koudou'nun golü damga vurdu! Dokunmasa...

İstanbulsporlu oyuncular, golün iptal olması yönünde hakem Zorbay Küçük'e itiraz ettiler.

İstanbulspor-Beşiktaş maçına N'Koudou'nun golü damga vurdu! Dokunmasa...

Hürriyet'in derlediği habere göre; hakem Küçük, kurallar gereği gol kararı verdi.

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