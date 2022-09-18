Gedson ilk asistini yaptı

Beşiktaş'ın başarılı ismi Gedson Fernandes, İstanbulspor karşısında başarılı bir performans ortaya koydu. Bu sezon oynanan 7 maçın 7'sinde de ilk 11'de sahaya çıkan Portekizli yıldız, 39. dakikada Weghorst'u golle buluştururken ilk asistini de yapmış oldu.
Beşiktaş'ınbaşarılı ismi Gedson Fernandes, İstanbulspor karşısında başarılı bir performans ortaya koydu. Bu sezon oynanan 7 maçın 7'sinde de ilk 11'de sahaya çıkan Portekizli yıldız, 39. dakikada Weghorst'u golle buluştururken ilk asistini de yapmış oldu.