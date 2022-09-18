BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Dele Alli gerçekleri! 'Bazen kuralları çiğniyor'

Şaşırtıcı olan kısım, asıl bu sürecin hemen ardından başlayacak olan 'duraklama' ve 'gerileme' dönemleri olacaktı. Arjantinli teknik adamın kulüpten ayrılmasıyla futbolcunun performansı da eş zamanlı olarak düşüşe geçti. Londra ekibinin başında artık Jose Mourinho vardı ve Portekizli çalıştırıcı aslında genç oyuncunun bir ara kıpırdanıp kendisine gelmesini de sağladı ama sonrasında öğrencisiyle ilgili demeçlerinin birçoğu, işlerin kötüye gittiği, kendisini toplaması gerektiği, aksi durumda ilerde başına neler gelebileceğini anlattığı içeriklerle eş güdümlü gitmeye başladı. O dönem Ada'da genel kanı, özel hayatının performansını etkilemeye başladığı yönündeydi. Mou, bu yöndeki söylentilerin yoğunlaştığı bir zaman aralığında öğrencisini, "Ulaşmak için potansiyelin olan yere ulaşamazsan eğer, bir gün bu yüzden pişmanlık duyacaksın. Kendinden daha fazlasını istemelisin" diyerek uyarmaya çalışıyordu. Ancak Alli'nin bu çağrıyı yanıtsız bıraktığı, bedelsiz olarak Everton'a verilmesinde ve sonrasında doğru düzgün forma şansı bile verilmeyen mavi-beyazlılardaki durumuyla ortaya çıkacaktı. Hatta pek çoklarına göre, kariyerinde ciddi bir geri adım olarak nitelenen Beşiktaş'a transferi de Mourinho'nun sözlerini hiç dinlemediğinin tescili olacaktı.