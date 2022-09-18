Ahmet Çakar'dan flaş Valerien Ismael sözleri! "Takımı sabote ediyor"

Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael galiba hoca falan değil. Yönetimin emirlerini uygulayan ve takımını sabote eden bir şahıs.
Neden mi? Yönetim emretti, 'kaleci Ersin sözleşme imzalamıyor, oynatma' dediler. 'Emredersiniz' dedi. Ersin sözleşmeyi imzaladı, 'oynatabilirsin' dediler, Valerien yine 'emredersiniz' dedi. Hem Ersin'i kaybetti hem de belki takımı.
Takım oynamıyor, Başakşehir maçında da oynamamıştı dün de oynamadı. Pas kayıpları, özellikle Josef ve Fernandes'in hücuma hiç destek verememeleri, bütün ofansif organizasyonu temelden sarstı.