Haberler Beşiktaş Ahmet Çakar'dan flaş Valerien Ismael sözleri! "Takımı sabote ediyor"

Ahmet Çakar'dan flaş Valerien Ismael sözleri! "Takımı sabote ediyor"

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında konuk olduğu İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadeleyi Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendiren Ahmet Çakar, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte o yazı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 06:50
Ahmet Çakar'dan flaş Valerien Ismael sözleri! "Takımı sabote ediyor"

Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael galiba hoca falan değil. Yönetimin emirlerini uygulayan ve takımını sabote eden bir şahıs.

Ahmet Çakar'dan flaş Valerien Ismael sözleri! "Takımı sabote ediyor"

Neden mi? Yönetim emretti, 'kaleci Ersin sözleşme imzalamıyor, oynatma' dediler. 'Emredersiniz' dedi. Ersin sözleşmeyi imzaladı, 'oynatabilirsin' dediler, Valerien yine 'emredersiniz' dedi. Hem Ersin'i kaybetti hem de belki takımı.

Ahmet Çakar'dan flaş Valerien Ismael sözleri! "Takımı sabote ediyor"

Takım oynamıyor, Başakşehir maçında da oynamamıştı dün de oynamadı. Pas kayıpları, özellikle Josef ve Fernandes'in hücuma hiç destek verememeleri, bütün ofansif organizasyonu temelden sarstı.

Ahmet Çakar'dan flaş Valerien Ismael sözleri! "Takımı sabote ediyor"

Bir de Muleka ve N'Koudou'nun hiçbir şey üretememeleri, Weghorst'u çırpınan bir tavuğa çevirdi.

Ahmet Çakar'dan flaş Valerien Ismael sözleri! "Takımı sabote ediyor"

Pas istiyor alamıyor, orta istiyor alamıyor, zaten vücut koordinasyonu çok iyi değil.

Ahmet Çakar'dan flaş Valerien Ismael sözleri! "Takımı sabote ediyor"

Topla bir şeyler yapmaya kalkıyor onu da beceremiyor.

Ahmet Çakar'dan flaş Valerien Ismael sözleri! "Takımı sabote ediyor"

Beşiktaş, maça İstanbul kalecisi Jensen'in bilgisizliği nedeniyle öne geçerek başladı.

Ahmet Çakar'dan flaş Valerien Ismael sözleri! "Takımı sabote ediyor"

Hakem çift vuruş vermiş, N'koudou kaleye vurmuş, bırak gol olsun. Topa atladı, temas etti ve top kaleye girdi.

Ahmet Çakar'dan flaş Valerien Ismael sözleri! "Takımı sabote ediyor"

Ardından da İstanbul güzel bir gol attı. Emir Kaan'ın sert şutu, direkten dönüp Ersin'e çarpıp gol oldu.

Ahmet Çakar'dan flaş Valerien Ismael sözleri! "Takımı sabote ediyor"

Maçta Beşiktaş adına tek güzel hareket Weghorst'un attığı gol. Golün mimarı Masuaku. İçeri girdi rakiplerini geçip N'koudou'ya bıraktı o da Weghorst'a çıkardı ve gol geldi.

Ahmet Çakar'dan flaş Valerien Ismael sözleri! "Takımı sabote ediyor"

Beşiktaş adına yapılmış yegane olumlu iş. 2. yarı maçın hakimi İstanbulspor. Art arda çok tehlikeli frikikler kazandılar.

Ahmet Çakar'dan flaş Valerien Ismael sözleri! "Takımı sabote ediyor"

Sonuncusunda da Ali Yaşar çok iyi vurdu. O mu çok iyi vurdu yoksa kaleci Ersin mi topu görmeyip çakılıp mı kaldı! Ersin'in ciddi hatası var.

Ahmet Çakar'dan flaş Valerien Ismael sözleri! "Takımı sabote ediyor"

Hakem, suratına bakıldığında kendine güvensiz ve ürkek duruyor. Bu büyük handikap.

Ahmet Çakar'dan flaş Valerien Ismael sözleri! "Takımı sabote ediyor"

Beşiktaş'ın kazandığı ilk goldeki frikik öncesi Weghorst ofsayttı. Maalesef VAR'ın müdahale hakkı yok.

Ahmet Çakar'dan flaş Valerien Ismael sözleri! "Takımı sabote ediyor"

Birçok kafa topunda yanlış düdükler çaldı ama en önemli kusuru olumsuz vücut dili.

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