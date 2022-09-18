Haberler Beşiktaş Adam Murray: Memnun değiliz

Adam Murray: Memnun değiliz

Medıpol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart görerek ihraç edilen Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in yokluğunda siyahbeyazlı takımı, yardımcı antrenör Adam Murray yönetti. Murray'ın yaptığı hamlelere rağmen Beşiktaş galibiyeti koruyamazken siyah-beyazlı hoca 3 puana ulaşamadıkları için üzgün olduğunu söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 06:50
Adam Murray: Memnun değiliz
Medıpol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart görerek ihraç edilen Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in yokluğunda siyahbeyazlı takımı, yardımcı antrenör Adam Murray yönetti. Murray'ın yaptığı hamlelere rağmen Beşiktaş galibiyeti koruyamazken siyah-beyazlı hoca 3 puana ulaşamadıkları için üzgün olduğunu söyledi. İstanbul karşısında istedikleri futbolu sergileyemediklerini belirterek, "Bu oyun bizi memnun etmedi. Dünyanın neresine giderse gidin bu performans galibiyet için yeterli olmaz. Bu performansı artırmamız lazım. Yüzde 80'le oynarsak olmaz" dedi.
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