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Valerien Ismael'siz Kartal zirve aşkına! İşte Beşiktaş'ın İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

Başakşehir’e kaybeden Beşiktaş bugün Atatürk Olimpiyat Stadı’nda İstanbulspor’a konuk oluyor. Hedef 3 puanı alarak zirve yarışında ‘güçlü duruşunu’ sürdürmek. Beşiktaş'ta Başakşehir maçında kırmızı kart gören teknik direktör Valerien Ismael, bu karşılaşmada takımını yönetemeyecek. İşte Beşiktaş'ın İstanbulspor maçı muhtemel 11'i...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
Valerien Ismael'siz Kartal zirve aşkına! İşte Beşiktaş'ın İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

Hızıyla, oyun ritmiyle, keyif veren futboluyla Premier Lig'i Süper Lig'e taşıyan Beşiktaş sezonun ilk yenilgisini geçtiğimiz hafta Başakşehir'den almıştı. Valerien İsmael ve oyuncuları bu mağlubiyeti hemen telafi etmek istiyorlar. Camia, İstanbulspor karşılaşmasına odaklanmış durumda. Siyahbeyazlılar bugün deplasmanda taraftarının da desteğiyle mücadeleyi kazanarak zirve yarışında başka puan kaybı yaşamak istemiyor. Beşiktaşlı futbolcuların da karşılaşma öncesinde hırslı oldukları ve galibiyet için and içtikleri öğrenildi.

ROTASYON YAPACAK
Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien İsmael bugünkü İstanbulspor karşılaşması öncesinde rotasyona gidecek. Başarılı çalıştırıcı kalede 2 maçtır Emre Bilgin'e şans tanıyordu. Bugün Boğalar'a karşı Ersin Destanoğlu'nun kaleyi koruması bekleniyor. Necip Uysal'ın yerine ise yeni transferlerden Tayyip Talha Sanuç ilk 11 başlayacak. Roman Saiss'in yeni partneri olacak. Kırmızı kart cezası biten Josef de Souza da ilk 11'deki yerine dönecek. Hücum hattının da Redmond, Muleka ve Weghorst'tan oluşması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ ÇOK ÜSTÜN
Siyah-beyazlı takım, İstanbulspor maçlarını seviyor. Beşiktaş, sarısiyahlılara konuk olduğu son 8 maçın 6'sından galibiyetle ayrıldı. Kazandığı maçların tamamında 2 ve daha fazla gol kaydetti. Son 2 karşılaşma ise 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

GOLLERİ KAFAYLA ATIYOR
Beşiktaş ligin en fazla kafa golü kaydeden takımı. 14 golün 5'ini bu şekilde buldular. Siyahbeyazlıların kafa golleri ise sadece 2 oyuncuya dağılıyor. 3'ünü Jackson Muleka, 2'sini ise Wout Weghorst kaydetti.

İSTANBULSPOR-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Erdoğan, Mehmet, Duhan, Oğuzhan, Ali, Muammer, Melih, Topalli, Ethemi, İbrahim

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Josef, Salih, Gedson, Muleka, Redmond, Weghorst

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