Son idmanı yaptılar

Beşiktaş, İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Valerien İsmael yönetimindeki çalışma 1.5 saat sürdü. Genç çalıştırıcı, İstanbulspor karşılaşmasının son taktiklerini öğrencilerine iletti. Maçın başından sonuna kadar konsantrasyonu elden bırakmamalarını istedi. Futbolcular idmanda bir hayli hırslı şeklide çalıştılar.
Beşiktaş, İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Valerien İsmael yönetimindeki çalışma 1.5 saat sürdü. Genç çalıştırıcı, İstanbulspor karşılaşmasının son taktiklerini öğrencilerine iletti. Maçın başından sonuna kadar konsantrasyonu elden bırakmamalarını istedi. Futbolcular idmanda bir hayli hırslı şeklide çalıştılar.