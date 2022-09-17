Haberler Beşiktaş Son idmanı yaptılar

Son idmanı yaptılar

Beşiktaş, İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Valerien İsmael yönetimindeki çalışma 1.5 saat sürdü. Genç çalıştırıcı, İstanbulspor karşılaşmasının son taktiklerini öğrencilerine iletti. Maçın başından sonuna kadar konsantrasyonu elden bırakmamalarını istedi. Futbolcular idmanda bir hayli hırslı şeklide çalıştılar.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
Son idmanı yaptılar
Beşiktaş, İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Valerien İsmael yönetimindeki çalışma 1.5 saat sürdü. Genç çalıştırıcı, İstanbulspor karşılaşmasının son taktiklerini öğrencilerine iletti. Maçın başından sonuna kadar konsantrasyonu elden bırakmamalarını istedi. Futbolcular idmanda bir hayli hırslı şeklide çalıştılar.
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