İstanbulspor - Beşiktaş: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2'lik skorla berabere sonuçlandı.
İstanbulspor'un gollerini 26. dakikada Ersin Destanoğlu(k.k.) ve 86. dakikada Ali Yaşar kaydetti.
Siyah-beyazlıların golleri ise 8. dakikada Kevin N'Koudou ve 39. dakikada Wout Weghorst'dan geldi.
Beşiktaş bu sonuçla puanını 14'e çıkarıp 3. sırada yer alırken, sarı-siyahlılar 5 puanla 15. sıraya yükseldi.
Kara Kartal milli aranın ardından Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak. İstanbulspor ise Fatih Karagümrük'e konuk olacak.