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İstanbulspor - Beşiktaş: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de İstanbulspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele 2-2'lik skorla berabere tamamlandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 22:00 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 22:07
İstanbulspor - Beşiktaş: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2'lik skorla berabere sonuçlandı.

İstanbulspor'un gollerini 26. dakikada Ersin Destanoğlu(k.k.) ve 86. dakikada Ali Yaşar kaydetti.

Siyah-beyazlıların golleri ise 8. dakikada Kevin N'Koudou ve 39. dakikada Wout Weghorst'dan geldi.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 14'e çıkarıp 3. sırada yer alırken, sarı-siyahlılar 5 puanla 15. sıraya yükseldi.

Kara Kartal milli aranın ardından Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak. İstanbulspor ise Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

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