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Beşiktaş'tan Salih Uçan hamlesi! Yeni sözleşme...

Yakaladığı çıkışla göz dolduran Salih Uçan ile yeni sözleşme imzalanacak. 28 yaşındaki orta sahanın Milli Takım'a çağrılmamasını şaşkınlıkla karşılayan Beşiktaş yönetimi, başarılı oyuncuyla 2025'e kadar yeni kontrat imzalamak için harekete geçecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 06:53
Beşiktaş'tan Salih Uçan hamlesi! Yeni sözleşme...

Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Salih Uçan, yeni sezona çok iyi gibi başladı.

Beşiktaş'tan Salih Uçan hamlesi! Yeni sözleşme...

6 maçta görev alan ve 1 gol, 1 asistle oynayan 28 yaşındaki orta saha, futboluyla alkış topladı.

Beşiktaş'tan Salih Uçan hamlesi! Yeni sözleşme...

Sabah'ın haberine göre; Salih'in bu çıkışı yeni sözleşme teklifi almasına da vesile olacak.

Beşiktaş'tan Salih Uçan hamlesi! Yeni sözleşme...

Sezon sonu kontratı sona erecek oyuncunun 1 yıl opsiyonu var.

Beşiktaş'tan Salih Uçan hamlesi! Yeni sözleşme...

Bu opsiyonu kullanacak olan yönetimin, bir diğer düşüncesi ise başarılı futbolcuya ekstra 1 yıl daha sözleşme yaparak 2025'e kadar birlikte yola devam etmek.

Beşiktaş'tan Salih Uçan hamlesi! Yeni sözleşme...

'HAK ETMİŞTİ, ÇAĞRILMAMASI İLGİNÇ'

Bu arada Salih'in Milli Takım'a çağrılmaması kulüp içinde şaşkınlıkla karşılandı.

Beşiktaş'tan Salih Uçan hamlesi! Yeni sözleşme...

Siyah-beyazlılar, performansıyla Ay-Yıldızlı formayı hak ettiği düşünülen oyuncunun, kadroya alınmamasına sosyal medyada Salih'in fotoğrafını paylaşarak tepki gösterdi.

Beşiktaş'tan Salih Uçan hamlesi! Yeni sözleşme...

Yöneticiler, "Salih, Milli Takım'ı hak etmişti. Çağrılmaması ilginç bir karar" yorumunda bulundu.

Beşiktaş'tan Salih Uçan hamlesi! Yeni sözleşme...

FATİH DOĞAN: "MİLLİ TAKIM'A YÜK DEĞİL GÜÇ KATARDI"

'Sezon başından bu yana en başarılı, en formda Türk oyuncu kim?' diye sorsanız, Salih Uçan derim.

Beşiktaş'tan Salih Uçan hamlesi! Yeni sözleşme...

Beşiktaş'ın 11'inin değişmez ismi olmuş, oyunuyla herkesin takdirini kazanmış Salih'in yeniden Milli Takım'a çağrılmamasına şaşırdım.

Beşiktaş'tan Salih Uçan hamlesi! Yeni sözleşme...

Bu oyununun mükafatı ceza olmamalıydı.

Beşiktaş'tan Salih Uçan hamlesi! Yeni sözleşme...

Alınan birçok oyuncunun gerek 11, gerekse ideal performans sorunu yaşadığı bir ortamda Salih Uçan, Milli Takım'a yük değil, aksine güç katardı.

Beşiktaş'tan Salih Uçan hamlesi! Yeni sözleşme...

Kafama takılan bir diğer soru, sakatlığın izlerini atan, Milli Takım kaptanı Cenk Tosun'un Beşiktaş'ta fazla süre almasa da Ay-Yıldızlı ekibin kadrosuna çağrılmaması ayrı bir tartışma konusudur.

Beşiktaş'tan Salih Uçan hamlesi! Yeni sözleşme...

Milli Takım'ı takip edenler bilir ki geçmiş dönemlerde Milli Takım oyuncusu kavramı üzerinden birçok isim bu süreçlerde takımdaki yerini almıştı.

Beşiktaş'tan Salih Uçan hamlesi! Yeni sözleşme...

Ayrıca Kuntz'un ya da seçicilerin, Beşiktaş'ta 11 oynarken çağırmadıkları Rıdvan'ı yurt dışına transfer olunca çağırmaları da cevap verilmesi gereken ayrı bir konudur.

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