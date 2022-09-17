Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ile kıran kırana pazarlık!

Beşiktaş'ta 2 maçtır yedek olan Ersin Destanoğlu bugün İstanbulspor karşılaşmasıyla yeniden 11'e dönüyor. Genç eldivenin kontrat görüşmeleri nedeniyle forma giymediği iddia edilmişti. Pazarlıklar devam ediyor. Ersin şu ana kadar siyah-beyazlı yönetimin teklifine "Evet" demedi.
Beşiktaş'ta 2 maçtır yedek olan Ersin Destanoğlu bugün İstanbulspor karşılaşmasıyla yeniden 11'e dönüyor. Genç eldivenin kontrat görüşmeleri nedeniyle forma giymediği iddia edilmişti. Pazarlıklar devam ediyor. Ersin şu ana kadar siyah-beyazlı yönetimin teklifine "Evet" demedi. Tarafların ortak bir noktada buluşması bekleniyor.