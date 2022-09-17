Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Adam Murray İstanbulspor maçı sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta 2-2'lik skorla berabere kaldı.

Valerien Ismael'in cezalı olması nedeniyle maçta görev alan yardımcı antrenör Adam Murray karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Murray, "Bugünkü oyun bizi memnun etmedi. Nereye giderseniz gidin, bu oyun kimseyi memnun etmez. İki şut çekti rakip ve iki gol oldu. Daha iyi olmak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

İŞTE ADAM MURRAY'İN AÇIKLAMALARI

"Bugünkü oyun bizi memnun etmedi. Nereye giderseniz gidin, bu oyun kimseyi memnun etmez. İki şut çekti rakip ve iki gol oldu. Daha iyi olmak için çalışacağız"

"N'Koudou'nun sakatlığı yok. Bir taktik denemesi için Remond'u oyuna aldık. Kalemize çekilen şutların gol olma ortalaması için bir çözüm bulacağız. Belki de rakibi daha uzakta durdurmalıyız. Milli ara var. Dinlenip, zorlu ekim ayına hazırlanacağız."