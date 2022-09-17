Beşiktaş yardımcı antrenörü Adam Murray İstanbulspor maçı öncesi konuştu

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor deplasmanında boy gösterecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20:00'de başlayacak olan mücadele öncesi Kara Kartal'ın yardımcı antrenörü Adam Murray açıklamalarda bulundu. Murray, "Çalışkan, savaşçı, yaratıcı ve deyim yerindeyse makine gibi çalışan bir takım izletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İŞTE ADAM MURRAY'IN AÇIKLAMALARI

"Çalışkan, savaşçı, yaratıcı ve deyim yerindeyse makine gibi çalışan bir takım izletmek istiyoruz. Güçlü bir takımımız var. Takımda rekabet edebilen oyuncular var ve bu zaten olması gereken şey."

"Ben ilk defa bir takımın başında maça çıkmıyorum. Daha önce de bunları yaşadık. Amacımız, her zamanki gibi maç planımızı sahaya aktarıp kazanmak."