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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Tayfur Bingöl İstanbulspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor'a kounk oldu. Karşılaşma 2-2'lik skorla berabere sonuçlandı ve mücadele sonrası siyah-beyazlıların yeni transferi Tayfur Bingöl açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 22:27
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Tayfur Bingöl İstanbulspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2'lik skorla berabere tamamlandı.

Siyah-beyazlıların Alanyaspor'dan transfer ettiği Tayfur Bingöl, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Bingöl, "Skor tabii ki bizi memnun etmedi. Milli takım arasında Fenerbahçe derbisine hazırlanıp 3 puanı almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İŞTE TAYFUR BİNGÖL'ÜN AÇIKLAMASI

"Skor tabii ki bizi memnun etmedi. Milli takım arasında Fenerbahçe derbisine hazırlanıp 3 puanı almamız gerekiyor. Zemin bugün çok sertti. Pas yapması gereken bir takımız ancak paslaşırken zorlandık"

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