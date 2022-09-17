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Bana da ceza verilmeli

Valerien İsmael, Başakşehir maçında çift sarı kart görerek tribüne gönderilmişti. Hırslı çalıştırıcı hakem Halil Umut Meler'e tepkisinde haklı olduğunu düşündüğü ancak ne olursa olsun sahada kalması gerektiğini belirtti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
Bana da ceza verilmeli
Valerien İsmael, Başakşehir maçında çift sarı kart görerek tribüne gönderilmişti. Hırslı çalıştırıcı hakem Halil Umut Meler'e tepkisinde haklı olduğunu düşündüğü ancak ne olursa olsun sahada kalması gerektiğini belirtti. İsmael, yönetimle görüşerek kırmızı kartla atıldığı için kendisine ceza verilmesini istedi. Kararı yönetim verecek.
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