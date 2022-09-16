Yine yalnız kalmayacak!

Beşiktaş'ın bu hafta Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı İstanbul maçına taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Kara Kartalların kendileri için ayrılan biletlerin büyük çoğunluğunu tükettiği belirtildi. Beşiktaş'ın geçen haftaki Başakşehir karşılaşmasına 35 bin taraftar gitmişti.
Beşiktaş'ınbu hafta Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı İstanbul maçına taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Kara Kartalların kendileri için ayrılan biletlerin büyük çoğunluğunu tükettiği belirtildi. Beşiktaş'ın geçen haftaki Başakşehir karşılaşmasına 35 bin taraftar gitmişti.