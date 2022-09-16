Tam gaz devam

Beşiktaş, dün yaptığı idmanla İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Kondisyon ve pas çalışması sonrası taktik denemeler yapan siyah-beyazlı futbolcular ardından, yarı sahada çift kale maç oynadı. Oyuncuların keyifli olması gözlerden kaçmadı.
Beşiktaş,dün yaptığı idmanla İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Kondisyon ve pas çalışması sonrası taktik denemeler yapan siyah-beyazlı futbolcular ardından, yarı sahada çift kale maç oynadı. Oyuncuların keyifli olması gözlerden kaçmadı. Kara Kartallar, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını noktalayacak.