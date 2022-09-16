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Ersin yeniden göreve

Ersin Destanoğlu, İstanbulspor maçında eldivenleri geri alacak. İsmael, Emre Bilgin’in 2 maçtır yediği hatalı goller nedeniyle Ersin’i kaleye geçirip söylentilere de son verecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 06:50
Ersin yeniden göreve

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu bu hafta eldivenleri giyiyor. Sözleşme uzatma konusunda sıkıntılar yaşadığı için oynatılmadığı iddia edilen genç kaleci, Emre Bilgin'in 2 maçtır beklenen performansı gösterememesi nedeniyle tekrar kaleyi devralacak. Teknik patron Valerien İsmael'in Ersin'i İstanbulspor karşılaşmasında ilk 11'de başlatarak hem oyuncunun formunu korumasını amaçladığı hem de camiaya yedek kalmasının sözleşmeyle ilgisi olmadığını göstermek istediği belirtildi. Öte yandan idmanlardaki hırsı ile dikkat çeken Ersin, son maçlarda yedek kalsa da hiç küsmeden azimle çalışmalarını sürdürüyor.

DERBİYE KADAR HAZIR
Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin'in yetersiz performansları nedeniyle herkesin gözü Mert Günok'un dönüşünde. Beşiktaş 'ın tecrübeli file bekçisi, milli aranın ardından formasına kavuşmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların geçtiğimiz sezon ligde Giresunspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve 21 Kasım 2021'den bu yana hiçbir maçta görev alamayan 33 yaşındaki eldivenin ara sonrası F.Bahçe derbisinde kadroda olması bekleniyor.

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