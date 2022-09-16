Dolandırıcılar yakalandı!

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün kısaltması olan BJK adını kullanarak kripto cüzdan vaadiyle dolandırıcılık yapmak isteyen 2 şüpheli yakalandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kulübün başvurusu üzerine 2 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenledi. E.A. ile K.G. gözaltına alındı.
BeşiktaşJimnastik Kulübü'nün kısaltması olan BJK adını kullanarak kripto cüzdan vaadiyle dolandırıcılık yapmak isteyen 2 şüpheli yakalandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kulübün başvurusu üzerine 2 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenledi. E.A. ile K.G. gözaltına alındı.