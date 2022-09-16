Haberler Beşiktaş Dolandırıcılar yakalandı!

Dolandırıcılar yakalandı!

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün kısaltması olan BJK adını kullanarak kripto cüzdan vaadiyle dolandırıcılık yapmak isteyen 2 şüpheli yakalandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kulübün başvurusu üzerine 2 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenledi. E.A. ile K.G. gözaltına alındı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 06:50
Dolandırıcılar yakalandı!
Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün kısaltması olan BJK adını kullanarak kripto cüzdan vaadiyle dolandırıcılık yapmak isteyen 2 şüpheli yakalandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kulübün başvurusu üzerine 2 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenledi. E.A. ile K.G. gözaltına alındı.
DİĞER
Ünlü rockçı Kaan Boşnak'ın eşinden yeni paylaşım! ‘Hamileyken bile dövdü’
TOKİ’nin arsa fiyatları belli oldu! Ayda 937 liraya arsa! Konut arsasına kimler başvurabilir?
Beşiktaş'ta Ersin krizi sürüyor! "Ben sadece hakkımı istiyorum"
Kara Kartal'da değişim zamanı! Ismael rotasyon yapacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta Ersin krizi sürüyor! "Ben sadece hakkımı istiyorum"
Kara Kartal'da değişim zamanı! Ismael rotasyon yapacak
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Uzman öğretmenlik örnek sorular ve cevapları yayınlandı!
TOKİ başvuru ücreti ne kadar 2022?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yıldız isme övgüler yağdırdı! "Vazgeçilmez, önemli ve gerekli" Yıldız isme övgüler yağdırdı! "Vazgeçilmez, önemli ve gerekli" 07:33
5 dakika olsa kazanırdık 5 dakika olsa kazanırdık 01:23
Müthiş dönüş! Müthiş dönüş! 01:22
Doğru kadro mu? Doğru kadro mu? 01:21
Kalite ve mücadele Kalite ve mücadele 01:20
Roma evinde rahat kazandı Roma evinde rahat kazandı 00:38
Daha Eski
AEK Larnaca Kiev'i deplasmanda yıktı! AEK Larnaca Kiev'i deplasmanda yıktı! 00:38
Belözoğlu: Bizim için her şey çok iyi gidiyor Belözoğlu: Bizim için her şey çok iyi gidiyor 00:38
Belözoğlu: Bizim için her şey çok iyi gidiyor Belözoğlu: Bizim için her şey çok iyi gidiyor 00:37
AEK Larnaca Kiev'i deplasmanda yıktı! AEK Larnaca Kiev'i deplasmanda yıktı! 00:34
Jorge Jesus: Kazanabilirdik! Jorge Jesus: Kazanabilirdik! 00:33
Jorge Jesus: Kazanabilirdik! Jorge Jesus: Kazanabilirdik! 00:31