'Bize yanlış yapıldı'

Sezon için adı TFF'ye bildirilmeyen kaleci Utku Yuvakuran'ın babası Semih Yuvakuran, Radyospor'a açıklamalarda bulundu. Baba Yuvakuran "Transfer döneminde biz kiralık gitmek istedik, izin verilmedi. Her seferinde 'Ersin transfer olacak, Utku bize lazım' dediler. Ersin devam edince de Utku'yu gözden çıkardılar, bence çok yanlış yaptılar. Tabii ki Utku'nun morali bozuk" dedi.
Sezoniçin adı TFF'ye bildirilmeyen kaleci Utku Yuvakuran'ın babası Semih Yuvakuran, Radyospor'a açıklamalarda bulundu. Baba Yuvakuran "Transfer döneminde biz kiralık gitmek istedik, izin verilmedi. Her seferinde 'Ersin transfer olacak, Utku bize lazım' dediler. Ersin devam edince de Utku'yu gözden çıkardılar, bence çok yanlış yaptılar. Tabii ki Utku'nun morali bozuk" dedi.