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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kara Kartal'da değişim zamanı! Ismael rotasyon yapacak

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de Valerien Ismael yönetiminde 6 maçta 13 puan toplayan Beşiktaş'ta kadroda değişim kararı alındı. Siyah-beyazlılar alınan Başakşehir mağlubiyetinin ardından kadroda rotasyon yapacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kara Kartal'da değişim zamanı! Ismael rotasyon yapacak

Siyah-beyazlıların son haftalardaki performansı eleştirilerin odak noktası haline geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kara Kartal'da değişim zamanı! Ismael rotasyon yapacak

Beşiktaş'ta, kazanılan A.Gücü ve kaybedilen M.Başakşehir maçlarının ardından bazı isimlerin performansı tartışma konusu oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kara Kartal'da değişim zamanı! Ismael rotasyon yapacak

Ismael rotasyon kararı aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kara Kartal'da değişim zamanı! Ismael rotasyon yapacak

Teknik direktör Valerien İsmael, İstanbulspor karşılaşmasında Emre Bilgin, Necip Uysal ve Berkay Vardır'ı yedek soyundurmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kara Kartal'da değişim zamanı! Ismael rotasyon yapacak

Fransız hocanın son değişikliği ise kanatlarda olacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kara Kartal'da değişim zamanı! Ismael rotasyon yapacak

Sabah'ın haberine göre Fransız çalıştırıcı, Kevin N'Koudou ile Jackson Muleka'dan birini kulübeye çekecek olan

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kara Kartal'da değişim zamanı! Ismael rotasyon yapacak

Yeni transferlerden Redmond'u ilk 11'e dahil edecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kara Kartal'da değişim zamanı! Ismael rotasyon yapacak

Kaleye Ersin Destanoğlu'nun yeniden geçmesi yüksek ihtimal.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kara Kartal'da değişim zamanı! Ismael rotasyon yapacak

Stoperde Tayyip Talha'nın görev alması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kara Kartal'da değişim zamanı! Ismael rotasyon yapacak

Ön liberoda ise cezası biten Josef de Souza'nın yer alması düşünülüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kara Kartal'da değişim zamanı! Ismael rotasyon yapacak

Ersin dışındaki diğer üç isim, İstanbulspor'a karşı sahaya sürülürse bu sezon ilk kez bir karşılaşmada Beşiktaş adına 11'de forma giymiş olacaklar.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kara Kartal'da değişim zamanı! Ismael rotasyon yapacak

Bu sezon sadece Ankaragücü maçında 25 dakika forma giyen Josef, karşılaşma sonunda kırmızı kart görüp cezalı duruma düşmüştü.

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