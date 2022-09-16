BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kara Kartal'da değişim zamanı! Ismael rotasyon yapacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 13 puanla 3. sırada yer alıyor.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 13 puanla 3. sırada yer alıyor.
Siyah-beyazlılar, yeni sezona yaptığı nokta atışı transferlerle mutlak şampiyonluk parolasıyla giriş yapmıştı.
Kara Kartal kadrosunu Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Emrecan Uzunhan, Tayyip Talha Sanuç, Kerem Atakan Kesgin, Nathan Redmond, Romain Saiss, Cenk Tosun, Dele Alli, Wout Weghorst, Arthur Masuaku ve Tayfur Bingöl ile güçlendirmişti.
Siyah-beyazlıların son haftalardaki performansı eleştirilerin odak noktası haline geldi.
Beşiktaş'ta, kazanılan A.Gücü ve kaybedilen M.Başakşehir maçlarının ardından bazı isimlerin performansı tartışma konusu oldu.
Ismael rotasyon kararı aldı.
Teknik direktör Valerien İsmael, İstanbulspor karşılaşmasında Emre Bilgin, Necip Uysal ve Berkay Vardır'ı yedek soyundurmayı planlıyor.
Fransız hocanın son değişikliği ise kanatlarda olacak.
Sabah'ın haberine göre Fransız çalıştırıcı, Kevin N'Koudou ile Jackson Muleka'dan birini kulübeye çekecek olan
Yeni transferlerden Redmond'u ilk 11'e dahil edecek.
Kaleye Ersin Destanoğlu'nun yeniden geçmesi yüksek ihtimal.
Stoperde Tayyip Talha'nın görev alması bekleniyor.
Ön liberoda ise cezası biten Josef de Souza'nın yer alması düşünülüyor.
Ersin dışındaki diğer üç isim, İstanbulspor'a karşı sahaya sürülürse bu sezon ilk kez bir karşılaşmada Beşiktaş adına 11'de forma giymiş olacaklar.
Bu sezon sadece Ankaragücü maçında 25 dakika forma giyen Josef, karşılaşma sonunda kırmızı kart görüp cezalı duruma düşmüştü.