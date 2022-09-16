Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ersin Destanoğlu krizi bitmiyor! "Ben hakkımı istiyorum"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ersin Destanoğlu krizi bitmiyor! "Ben hakkımı istiyorum"

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu krizi bitmek bilmiyor. Siyah-beyazlılar, yıllık maaşı 180 bin TL olan Ersin Destanoğlu'na 18 milyon TL teklif etti. Yıllık 25 milyon TL'de ısrar eden başarfıliıl e bekçisi, "Ben şampiyon takımın kalecisiyim. Sadece hakkımı istiyorum" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ersin Destanoğlu krizi bitmiyor! "Ben hakkımı istiyorum"

Beşiktaş'ta son 2 lig maçında forma giymeyen kaleci Ersin Destanoğlu'nda yaşanan problemin sözleşme krizi olduğu ortaya çıkmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ersin Destanoğlu krizi bitmiyor! "Ben hakkımı istiyorum"

Beşiktaş Yönetimi'nin geçtiğimiz günlerde kaleci genç file bekçisi ile yeni sözleşme görüşmesi yaptığı ve yıllık kazancı 180 bin TL olan 21 yaşındaki file bekçisine bu kez 10 katı fiyatla yıllık 18 milyon TL teklif ettiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ersin Destanoğlu krizi bitmiyor! "Ben hakkımı istiyorum"

Ancak Ersin Destanoğlu'nun bu teklife cevabı olumlu olmadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ersin Destanoğlu krizi bitmiyor! "Ben hakkımı istiyorum"

Sözleşmesinin son senesinde olan 21 yaşındaki kalecinin, "Ben şampiyon takımın kalecisiyim.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ersin Destanoğlu krizi bitmiyor! "Ben hakkımı istiyorum"

Şampiyonluk yaşanırken de, sonrasında da kendimi ispat ettiğimi düşünüyorum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ersin Destanoğlu krizi bitmiyor! "Ben hakkımı istiyorum"

Ben sadece hakkım olanı istiyorum" dediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ersin Destanoğlu krizi bitmiyor! "Ben hakkımı istiyorum"

Takvim'in haberine göre; Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş'tan istediği rakamın ise yıllık 25 milyon TL olduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ersin Destanoğlu krizi bitmiyor! "Ben hakkımı istiyorum"

Kendisine yapılan ilk teklifi kabul etmeyen başarılı file bekçisi ile ikinci bir görüşme daha yapılacağı da gelen haberler arasında.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ersin Destanoğlu krizi bitmiyor! "Ben hakkımı istiyorum"

Gerekirse devreye direkt olarak Başkan Ahmet Nur Çebi'nin girebileceği de ifade ediliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ersin Destanoğlu krizi bitmiyor! "Ben hakkımı istiyorum"

Teknik direktör Valerien Ismael'in de bu sorunun bir an önce çözülmesini beklediği belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ersin Destanoğlu krizi bitmiyor! "Ben hakkımı istiyorum"

Başarılı kaleciye yurt dışından ciddi talipler olduğu da gelen bilgiler arasında.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ersin Destanoğlu krizi bitmiyor! "Ben hakkımı istiyorum"

ERSİN DESTANOĞLU KİMDİR?

Beşiktaş altyapısından yetişen 19 yaşındaki Ersin Destanoğlu, lige verilen corona virüsü arasından sonra A takımın kalesini korumaya başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ersin Destanoğlu krizi bitmiyor! "Ben hakkımı istiyorum"

2001 doğumlu Ersin, 1.95 boyunda.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ersin Destanoğlu krizi bitmiyor! "Ben hakkımı istiyorum"

Genç kaleci, bu sezon Spor Toto Gelişim Elit U-19 liginde 18 kez siyah beyazlı formayı giydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ersin Destanoğlu krizi bitmiyor! "Ben hakkımı istiyorum"

Alt yaş gruplarında milli formayı 17 kez terleten Ersin'in Beşiktaş ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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