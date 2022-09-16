BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ersin Destanoğlu krizi bitmiyor! "Ben hakkımı istiyorum"

Beşiktaş Yönetimi'nin geçtiğimiz günlerde kaleci genç file bekçisi ile yeni sözleşme görüşmesi yaptığı ve yıllık kazancı 180 bin TL olan 21 yaşındaki file bekçisine bu kez 10 katı fiyatla yıllık 18 milyon TL teklif ettiği öğrenildi.