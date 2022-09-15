Emniyet subabı Josef

Ismael, defansif zaafiyete çözüm arayışında... Siyah beyazlılar kalesini gole kapatamıyor. Bu durum kaleci performansına bağlansa da hoca, takım savunmasından memnun değil. Fransız çalıştırıcı orta saha kurgusunda bu nedenle değişiklik yapmayı düşünüyor. Ismael'in Josef'i hızlı bir şekilde 11'e monte edip direnci arttırmak istiyor. Josef'in yanında Salih Uçan'ın yeri garanti görülürken, 3. isim için şu an net bir isim yok. Gedson'un performansı yetersiz görülürken, Alli'nin fiziksel seviyesini yükseltmesi gerekiyor.