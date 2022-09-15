Haberler Beşiktaş Emniyet subabı Josef

Emniyet subabı Josef

Ismael, defansif zaafiyete çözüm arayışında... Siyah beyazlılar kalesini gole kapatamıyor. Bu durum kaleci performansına bağlansa da hoca, takım savunmasından memnun değil. Fransız çalıştırıcı orta saha kurgusunda bu nedenle değişiklik yapmayı düşünüyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Emniyet subabı Josef

Ismael, defansif zaafiyete çözüm arayışında... Siyah beyazlılar kalesini gole kapatamıyor. Bu durum kaleci performansına bağlansa da hoca, takım savunmasından memnun değil. Fransız çalıştırıcı orta saha kurgusunda bu nedenle değişiklik yapmayı düşünüyor. Ismael'in Josef'i hızlı bir şekilde 11'e monte edip direnci arttırmak istiyor. Josef'in yanında Salih Uçan'ın yeri garanti görülürken, 3. isim için şu an net bir isim yok. Gedson'un performansı yetersiz görülürken, Alli'nin fiziksel seviyesini yükseltmesi gerekiyor.

DİĞER
Son dakika haberleri: Lionel Messi tek golle iki rekor kırdı! Şampiyonlar Ligi'nde Cristiano Ronaldo’yu geride bıraktı...
'Mış gibi' yaparak milyonları götürüyorlar! Rachel Araz, Ezgi Fındık ve Duygu Özaslan sosyal medyanın diline düştü
Fırtına evinde esecek! İşte Avcı'nın 11'i
Liderlik için rakip Rennes! İşte Jesus'un 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ismael'e camiadan şok sözler! "Maçı bağıra bağıra verdi"
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu çıkmazı! Aradaki fark...
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
SAKARYA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
RİZE HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yarı finalde Fransa ile Polonya karşılaşacak! Yarı finalde Fransa ile Polonya karşılaşacak! 00:45
Yarı finalde Fransa ile Polonya karşılaşacak! Yarı finalde Fransa ile Polonya karşılaşacak! 00:45
Icardi ve Yusuf Yazıcı zirvede Icardi ve Yusuf Yazıcı zirvede 00:43
Kopenhag'da sessiz gece! Kopenhag'da sessiz gece! 00:05
Real evinde hata yapmadı! Real evinde hata yapmadı! 00:02
Potter ilk maçında Salzburg'a takıldı! Potter ilk maçında Salzburg'a takıldı! 00:02
Daha Eski
PSG yıldızlarıyla kazandı! PSG yıldızlarıyla kazandı! 00:02
Benfica Juventus'u devirdi! Benfica Juventus'u devirdi! 00:01
Benfica Juventus'u devirdi! Benfica Juventus'u devirdi! 00:01
PSG yıldızlarıyla kazandı! PSG yıldızlarıyla kazandı! 23:57
Napoli deplasmanda çok farklı! Napoli deplasmanda çok farklı! 23:56
City 4 dakikada geri döndü! City 4 dakikada geri döndü! 23:56