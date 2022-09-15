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Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den yeni karar! Genç yetenek oynayacak mı?

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, son olarak Başakşehir'e mağlup olurken, maç sonrası Valerien Ismael'den sürpriz bir çıkış geldi. Valerien Ismael yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ta gençlik aşısı kararı aldığını duyurdu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 12:26
Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den yeni karar! Genç yetenek oynayacak mı?

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, Medipol Başakşehir maçında sürpriz şekilde ilk 11'de oynatıp 79 dakika süre verdiği 19 yaşındaki Berkay Vardar'ın performansından memnun oldu.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den yeni karar! Genç yetenek oynayacak mı?

Ismael, hazır olduğu müddetçe bu oyuncuya şans vereceğini söyledi.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den yeni karar! Genç yetenek oynayacak mı?

Hürriyet'in haberine göre, kariyerinin her döneminde genç oyunculara büyük önem verdiğini belirten İsmael, şöyle devam etti:

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den yeni karar! Genç yetenek oynayacak mı?

"Ben her zaman gençlere inandım ve kendilerini kanıtlamaları için fırsat verdim.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den yeni karar! Genç yetenek oynayacak mı?

Berkay çok yönlü bir orta saha oyuncusu.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den yeni karar! Genç yetenek oynayacak mı?

Başakşehir karşısında takıma çok faydalı oldu.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den yeni karar! Genç yetenek oynayacak mı?

Berkay ve onun gibi genç futbolculara şans vermeye devam edeceğim.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den yeni karar! Genç yetenek oynayacak mı?

Sportif başarıların yanı sıra futbolcu yetiştirip parlatmaya da önem vereceğiz."

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den yeni karar! Genç yetenek oynayacak mı?

BERKAY VARDAR KİMDİR?
Berkay Vardar, 14 Ocak 2003 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den yeni karar! Genç yetenek oynayacak mı?

Genç oyuncu, Beşiktaş takımında orta saha mevkinde oynuyor.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den yeni karar! Genç yetenek oynayacak mı?

Berkay, tercih edilmesi halinde stoperde de oynayabiliyor.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den yeni karar! Genç yetenek oynayacak mı?

Beşiktaş'ın genç yeteneği Azerbaycan U17 ve U19'da oynadı.

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