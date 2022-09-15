Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den yeni karar! Genç yetenek oynayacak mı?

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, Medipol Başakşehir maçında sürpriz şekilde ilk 11'de oynatıp 79 dakika süre verdiği 19 yaşındaki Berkay Vardar'ın performansından memnun oldu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, Medipol Başakşehir maçında sürpriz şekilde ilk 11'de oynatıp 79 dakika süre verdiği 19 yaşındaki Berkay Vardar'ın performansından memnun oldu.
Ismael, hazır olduğu müddetçe bu oyuncuya şans vereceğini söyledi.
Hürriyet'in haberine göre, kariyerinin her döneminde genç oyunculara büyük önem verdiğini belirten İsmael, şöyle devam etti:
"Ben her zaman gençlere inandım ve kendilerini kanıtlamaları için fırsat verdim.
Berkay çok yönlü bir orta saha oyuncusu.
Başakşehir karşısında takıma çok faydalı oldu.
Berkay ve onun gibi genç futbolculara şans vermeye devam edeceğim.
Sportif başarıların yanı sıra futbolcu yetiştirip parlatmaya da önem vereceğiz."
BERKAY VARDAR KİMDİR?
Berkay Vardar, 14 Ocak 2003 tarihinde dünyaya gelmiştir.
Genç oyuncu, Beşiktaş takımında orta saha mevkinde oynuyor.
Berkay, tercih edilmesi halinde stoperde de oynayabiliyor.
Beşiktaş'ın genç yeteneği Azerbaycan U17 ve U19'da oynadı.
Berkay, 188 cm boyunda.
Siyah beyazlıların genç yeteneği, sağ ayağını kullanmaktadır.
Berkay'ın Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.