Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu çıkmazı! Aradaki fark...

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu çıkmazı! Aradaki fark...

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu krizi yaşanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan genç file bekçisi, 11'deki yerini de kaptırdı. Ersin ile yeni sözleşme konusunda anlaşma zemini arayan Beşiktaş yönetimi, aradaki büyük farka takıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu çıkmazı! Aradaki fark...

Genç yaşta Beşiktaş'ın kalesine geçen ve 3 kupa kazanan Ersin'in sert düşüşü dikkat çekiyor.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu çıkmazı! Aradaki fark...

Milli file bekçisi yaz transfer dönemine girilirken menajer değişikliği yapmış ve kendisine Avrupa'dan teklif getirilmesini beklemişti ancak bu gerçekleşmedi.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu çıkmazı! Aradaki fark...

Bunun üzerine eski menajerine dönüş yapan Ersin, transfer haberleri ve sözleşme gündemi arasında konsantrasyon kaybı yaşadı.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu çıkmazı! Aradaki fark...

Siyah-beyazlı yönetim ise 21 yaşındaki genç eldivenle görüşmelerini hızlandırdı.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu çıkmazı! Aradaki fark...

YAPILAN SÖZLEŞME FEDERASYONA BİLDİRİLMEDİ

Ersin'in kontratını 3 yıl daha uzatarak, bu sezon da dahil olmak üzere toplam 4 sezon revize etmek isteyen Beşiktaş'ın önerisi 500 bin Euro oldu.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu çıkmazı! Aradaki fark...

İki yıl önce kazanılan şampiyonluklardan sonra hem Rıdvan Yılmaz hem de Ersin Destanoğlu ile 5 yılığına el sıkışılmıştı.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu çıkmazı! Aradaki fark...

Ancak geçtiğimiz sezon bu sözleşmelerin TFF'ye bildirilmemesi nedeniyle eski kontrat üzerinden anlaşma devam etti.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu çıkmazı! Aradaki fark...

ANLAŞMA IÇIN TARAFLARIN ADIM ATMASI GEREKİYOR

Bu durum Rangers'a giden Rıdvan Yılmaz gibi Ersin Destanoğlu'nun da sözleşmesinin son senesine girmesine sebebiyet verdi.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu çıkmazı! Aradaki fark...

Sabah'ın haberine göre gelinen noktada 21 yaşındaki kalecinin isteği, yıllık 1 milyon Euro oldu.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu çıkmazı! Aradaki fark...

Görüşmelerde iki katı fark oluşurken tarafların anlaşma sağlayabilmesi için karşılıklı adımların atılması gerekiyor.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu çıkmazı! Aradaki fark...

PERFORMANSIYLA DESTAN YAZDI

1- 2019-20'de Loris Karius'un ayrılmasının ardından dönemin teknik direktörü Sergen Yalçın, Ersin Destanoğlu'na son sekiz haftada eldivenleri teslim etti. Dördünde kalesini gole kapattı.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu çıkmazı! Aradaki fark...

2- 2001 doğumlu kaleci; ertesi sezon Süper Lig'de, Türkiye Kupası'nda ve Süper Kupa'da şampiyonluklar yaşadı.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu çıkmazı! Aradaki fark...

3- Kariyeri boyunca Beşiktaş formasıyla rakiplerinin 5 penaltısına izin vermedi.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu çıkmazı! Aradaki fark...

4- Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde performansıyla grupların en çok kurtarış yapan kalecisi unvanını aldı.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu çıkmazı! Aradaki fark...

5- Son iki sezondaki oyunuyla 50 bin Euro olan değerini şimdilerde 10 milyon Euro'ya yükselterek Beşiktaş'ın en değerli dördüncü ismi oldu.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ismael'e camiadan şok sözler! "Maçı bağıra bağıra verdi"
Ismael'den futbolcularına uyarı! "Gerekirse..."
SAKARYA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
RİZE HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
OSMANİYE HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yarı finalde Fransa ile Polonya karşılaşacak! Yarı finalde Fransa ile Polonya karşılaşacak! 00:45
Yarı finalde Fransa ile Polonya karşılaşacak! Yarı finalde Fransa ile Polonya karşılaşacak! 00:45
Icardi ve Yusuf Yazıcı zirvede Icardi ve Yusuf Yazıcı zirvede 00:43
Kopenhag'da sessiz gece! Kopenhag'da sessiz gece! 00:05
Real evinde hata yapmadı! Real evinde hata yapmadı! 00:02
Potter ilk maçında Salzburg'a takıldı! Potter ilk maçında Salzburg'a takıldı! 00:02
Daha Eski
PSG yıldızlarıyla kazandı! PSG yıldızlarıyla kazandı! 00:02
Benfica Juventus'u devirdi! Benfica Juventus'u devirdi! 00:01
Benfica Juventus'u devirdi! Benfica Juventus'u devirdi! 00:01
PSG yıldızlarıyla kazandı! PSG yıldızlarıyla kazandı! 23:57
Napoli deplasmanda çok farklı! Napoli deplasmanda çok farklı! 23:56
City 4 dakikada geri döndü! City 4 dakikada geri döndü! 23:56