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Beşiktaşlı Rachid Ghezzal sahalara ne zaman dönecek? Belli oldu!

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılarla sezona fırtına gibi başlayan Kara Kartal'da maestro Rachid Ghezzal, sakatlanmış ve bir süredir forma giyemiyordu. Rachid Ghezzal'ın ne zaman dönüş yapacağı belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 17:07
Beşiktaşlı Rachid Ghezzal sahalara ne zaman dönecek? Belli oldu!

Son olarak Süper Lig'de Başakşehir ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, mücadeleden 1-0 mağlup ayrılmıştı.

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal sahalara ne zaman dönecek? Belli oldu!

Maç sonrası teknik direktör Valerien Ismael eleştirilere maruz kalmıştı.

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal sahalara ne zaman dönecek? Belli oldu!

Bununla beraber Beşiktaş'ta, Rachid Ghezzal'ın yokluğu da, iyiden iyiye hissedilmişti.

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal sahalara ne zaman dönecek? Belli oldu!

Oyun kurma konusunda Beşiktaş, Ghezzal'ın yetenekli ayaklarıyla skor üretiyordu.

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Beşiktaşlı Rachid Ghezzal sahalara ne zaman dönecek? Belli oldu!

Sakatlığından dolayı Ghezzal, bir süredir sahalarda yer alamıyordu.

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal sahalara ne zaman dönecek? Belli oldu!

Beşiktaş camiası, Ghezzal'ın ne zaman döneceğini merak ediyordu.

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal sahalara ne zaman dönecek? Belli oldu!

Yıldız ismin geleceğine dair önemli bir gelişme yaşandı.

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal sahalara ne zaman dönecek? Belli oldu!

NTV Spor'un haberine göre, Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sakatlığını atlatamadı.

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal sahalara ne zaman dönecek? Belli oldu!

Sezona iyi başlangıç yapan Ghezzal, ilk 2 haftada 2 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal sahalara ne zaman dönecek? Belli oldu!

Süper Lig'in 2. haftasındaki Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan 30 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın son 4 maçında görev yapamadı.

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal sahalara ne zaman dönecek? Belli oldu!

Ghezzal, 8. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisine yetiştirilmeye çalışılacak.

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal sahalara ne zaman dönecek? Belli oldu!

Siyah-Beyazlılar'da sakatlıkları süren Dele Alli ve Atiba da İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal sahalara ne zaman dönecek? Belli oldu!

ISMAEL DÖRT GÖZLE BEKLİYOR
Öte yandan Ismael'in, Cezayirli futbolcuyu yine forvet arkasında oynatarak kanatlardaki Muleka-N'Koudou ikilisini devam ettirebileceği belirtiliyor.

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal sahalara ne zaman dönecek? Belli oldu!

Dele Alli'nin merkez orta sahada Josef'in ise defansın önünde görevlendirilebileceği gelen haberler arasında.

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal sahalara ne zaman dönecek? Belli oldu!

Ghezzal'ın, Beşiktaş ile Haziran 2024'e dek sözleşmesi bulunuyor.

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