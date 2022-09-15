Beşiktaşlı Rachid Ghezzal sahalara ne zaman dönecek? Belli oldu!

Son olarak Süper Lig'de Başakşehir ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, mücadeleden 1-0 mağlup ayrılmıştı.
Son olarak Süper Lig'de Başakşehir ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, mücadeleden 1-0 mağlup ayrılmıştı.
Maç sonrası teknik direktör Valerien Ismael eleştirilere maruz kalmıştı.
Bununla beraber Beşiktaş'ta, Rachid Ghezzal'ın yokluğu da, iyiden iyiye hissedilmişti.
Oyun kurma konusunda Beşiktaş, Ghezzal'ın yetenekli ayaklarıyla skor üretiyordu.
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Sakatlığından dolayı Ghezzal, bir süredir sahalarda yer alamıyordu.
Beşiktaş camiası, Ghezzal'ın ne zaman döneceğini merak ediyordu.
Yıldız ismin geleceğine dair önemli bir gelişme yaşandı.
NTV Spor'un haberine göre, Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sakatlığını atlatamadı.
Sezona iyi başlangıç yapan Ghezzal, ilk 2 haftada 2 gol, 1 asistlik performans gösterdi.
Süper Lig'in 2. haftasındaki Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan 30 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın son 4 maçında görev yapamadı.
Ghezzal, 8. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisine yetiştirilmeye çalışılacak.
Siyah-Beyazlılar'da sakatlıkları süren Dele Alli ve Atiba da İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.
ISMAEL DÖRT GÖZLE BEKLİYOR
Öte yandan Ismael'in, Cezayirli futbolcuyu yine forvet arkasında oynatarak kanatlardaki Muleka-N'Koudou ikilisini devam ettirebileceği belirtiliyor.
Dele Alli'nin merkez orta sahada Josef'in ise defansın önünde görevlendirilebileceği gelen haberler arasında.
Ghezzal'ın, Beşiktaş ile Haziran 2024'e dek sözleşmesi bulunuyor.