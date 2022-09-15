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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'e camiadan şok sözler! "Maçı bağıra bağıra verdi"

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir mağlubiyeti sonrası eleştiri okları teknik direktör Valerien Ismael'e döndü. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin basın danışmanlığını yapan Faik Gürses, "Sanki Beşiktaş'ı beraberliğe kurgulamış bir adam vardı kenarda. Maçı bağıra bağıra verdi" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'e camiadan şok sözler! "Maçı bağıra bağıra verdi"

Evinde Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael yine yaptığı ve yapmadığı oyuncu değişiklikleri ile eleştirilerin odak noktası olmuştu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'e camiadan şok sözler! "Maçı bağıra bağıra verdi"

Ancak Fransız hocaya öyle birinden eleştiri geldi ki, ortalık bir anda karıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'e camiadan şok sözler! "Maçı bağıra bağıra verdi"

TAYYİP VAR, NİYE NECİP OYNUYOR!

Takvim'in derlediği habere göre Başkan Ahmet Nur Çebi'nin basın danışmanlığını yapan Faik Gürses, Posta Gazetesi'nde Valerien Ismael'le ilgili değerlendirmesinde şok ifadeler kullandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'e camiadan şok sözler! "Maçı bağıra bağıra verdi"

Gürses, "Yanında gerçek stoperler oturuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'e camiadan şok sözler! "Maçı bağıra bağıra verdi"

Maça Necip'le başlamanın bir manası yok.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'e camiadan şok sözler! "Maçı bağıra bağıra verdi"

Talha ile başla sen de başını yakma.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'e camiadan şok sözler! "Maçı bağıra bağıra verdi"

Redmond'u oyuna aldı adama 10 dakika top gelmedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'e camiadan şok sözler! "Maçı bağıra bağıra verdi"

Hocadan bir reaksiyon yok.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'e camiadan şok sözler! "Maçı bağıra bağıra verdi"

Sanki Beşiktaş'ı beraberliğe kurgulamış bir adam vardı kenarda.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'e camiadan şok sözler! "Maçı bağıra bağıra verdi"

Maçı bağıra bağıra verdi" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'e camiadan şok sözler! "Maçı bağıra bağıra verdi"

Bu sözler özellikle sosyal medyada çok konuşuldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'e camiadan şok sözler! "Maçı bağıra bağıra verdi"

Sosyal medyada "Başkan Çebi hocayı direkt eleştirmiyor ama danışmanı aracılığıyla sert mesajlar gönderiyor" yorumları yapıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'e camiadan şok sözler! "Maçı bağıra bağıra verdi"

BAŞKAN ÇEBİ'NİN HABERİ VARDIR!

Faik Gürses'in Ismael'le ilgili eleştirilerini Başkan Çebi'nin haberi olmadan yapmasının mümkün olmadığı da ifade ediliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'e camiadan şok sözler! "Maçı bağıra bağıra verdi"

Bir süredir yönetim içinde Fransız teknik adama yönelik eleştirilerin dozajının arttığı kulislerde konuşuluyordu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'e camiadan şok sözler! "Maçı bağıra bağıra verdi"

Son yaşanan gelişmelerden sonra Başkan Çebi'nin tutumu merak konusu.

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