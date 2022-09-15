BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'e camiadan şok sözler! "Maçı bağıra bağıra verdi"

Evinde Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael yine yaptığı ve yapmadığı oyuncu değişiklikleri ile eleştirilerin odak noktası olmuştu.
Evinde Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael yine yaptığı ve yapmadığı oyuncu değişiklikleri ile eleştirilerin odak noktası olmuştu.
Ancak Fransız hocaya öyle birinden eleştiri geldi ki, ortalık bir anda karıştı.
TAYYİP VAR, NİYE NECİP OYNUYOR!
Takvim'in derlediği habere göre Başkan Ahmet Nur Çebi'nin basın danışmanlığını yapan Faik Gürses, Posta Gazetesi'nde Valerien Ismael'le ilgili değerlendirmesinde şok ifadeler kullandı.
Gürses, "Yanında gerçek stoperler oturuyor.
Maça Necip'le başlamanın bir manası yok.
Talha ile başla sen de başını yakma.
Redmond'u oyuna aldı adama 10 dakika top gelmedi.
Hocadan bir reaksiyon yok.
Sanki Beşiktaş'ı beraberliğe kurgulamış bir adam vardı kenarda.
Maçı bağıra bağıra verdi" ifadelerini kullandı.
Bu sözler özellikle sosyal medyada çok konuşuldu.
Sosyal medyada "Başkan Çebi hocayı direkt eleştirmiyor ama danışmanı aracılığıyla sert mesajlar gönderiyor" yorumları yapıldı.
BAŞKAN ÇEBİ'NİN HABERİ VARDIR!
Faik Gürses'in Ismael'le ilgili eleştirilerini Başkan Çebi'nin haberi olmadan yapmasının mümkün olmadığı da ifade ediliyor.
Bir süredir yönetim içinde Fransız teknik adama yönelik eleştirilerin dozajının arttığı kulislerde konuşuluyordu.
Son yaşanan gelişmelerden sonra Başkan Çebi'nin tutumu merak konusu.