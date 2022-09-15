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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'den futbolcularına uyarı! "Gerekirse..."

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir'e mağlup olmasının ardından teknik direktör Valerien Ismael, futbolcularına uyarılarda bulundu. Ismael, "Gerekirse şanssızlığı da yenin" diyerek oyuncularını motive etti. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'den futbolcularına uyarı! "Gerekirse..."

Formsuzlukla alakalı eleştiri okları oyunculara yönelmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'den futbolcularına uyarı! "Gerekirse..."

Teknik direktör Valerien İsmael, İstanbul maçı yaklaşırken ipleri sıkmaya başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'den futbolcularına uyarı! "Gerekirse..."

Fransız hoca, çarşamba günü gerçekleştirilen idman öncesinde kısa bir toplantıya yaptığı oyunculara uyarılarda bulundu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'den futbolcularına uyarı! "Gerekirse..."

İsmael, "Üst üste 2. kez puan kaybına tahammülüm yok, sizin de olmasın" dedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'den futbolcularına uyarı! "Gerekirse..."

Tecrübeli teknik direktör sözlerine "Şanssızlık nedeniyle önceki maçı kaybettik, ama bu kez gerekirse şanssızlığı da yeneceksiniz" devam etti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'den futbolcularına uyarı! "Gerekirse..."

FORVETLERLE KONUŞTU

Tecrübeli çalıştırıcı "Ben kenarda olmayacağım ama siz zaten ne isteğimi biliyor olacaksınız.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'den futbolcularına uyarı! "Gerekirse..."

Her zamanki mücadeleniz nasılsa yine onu sahaya koyacaksınız" diyerek devam etti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'den futbolcularına uyarı! "Gerekirse..."

İsmael'in ayrıca antrenman sonrası kaptanlar Necip ve Josef ile de bire bir görüştüğü belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'den futbolcularına uyarı! "Gerekirse..."

Hücumcular Cenk, Muleka ve Weghorst'la da form durumları hakkında konuştuğu dile getirildi.

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