BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'den futbolcularına uyarı! "Gerekirse..."

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 6 maçta 13 puan toplayarak 3. sırada yer aldı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 6 maçta 13 puan toplayarak 3. sırada yer aldı.
Siyah-beyazlılar oynadıkları son karşılaşmada Vodafone Park'ta Başakşehir'e mağlup oldu.
Kara Kartal müsabakada Başakşehir'den Traore'nin attığı golle 1-0 sahadan yenik ayrılmıştı.
Formsuzlukla alakalı eleştiri okları oyunculara yönelmişti.
Teknik direktör Valerien İsmael, İstanbul maçı yaklaşırken ipleri sıkmaya başladı.
Fransız hoca, çarşamba günü gerçekleştirilen idman öncesinde kısa bir toplantıya yaptığı oyunculara uyarılarda bulundu.
İsmael, "Üst üste 2. kez puan kaybına tahammülüm yok, sizin de olmasın" dedi.
Tecrübeli teknik direktör sözlerine "Şanssızlık nedeniyle önceki maçı kaybettik, ama bu kez gerekirse şanssızlığı da yeneceksiniz" devam etti.
FORVETLERLE KONUŞTU
Tecrübeli çalıştırıcı "Ben kenarda olmayacağım ama siz zaten ne isteğimi biliyor olacaksınız.
Her zamanki mücadeleniz nasılsa yine onu sahaya koyacaksınız" diyerek devam etti.
Beşiktaş'ın başında toplam 14 lig maçına çıkan İsmael; 7 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi aldı.
Takım 26 gol atıp 17 gol yedi.
Maç başı 1.86 puan ortalaması yakaladı.