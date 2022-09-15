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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam etti

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 14:28
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular; kondisyon ve taktik çalıştılar. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan koşu ve pas çalışmasının ardından yapılan taktik çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, İstanbulspor maçının hazırlıklarını yarın saat 17.00'de basına kapalı yapacağı idmanla tamamlayıp kampa girecek.

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