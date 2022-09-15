Ada’da Beşiktaş rüzgarı

Beşiktaş'ın Premier Lig'den yaptığı takviyeler ve İngiliz oyuncular sonrası Ada medyası, Kartal'ın son maçında forma giyen İngiliz yıldızları ele aldı. Daily Mail gazetesi, "İngiliz tayfa Beşiktaş atmosferine bayıldı" yorumu yaptığı haberde "Burada 2007'de 132 desibel seviyesini ölçtüler, bir futbol maçında dünya rekoru kırıldı ve muhtemelen kulaklar için iyi değil. Üstelik sezonun başlarında normal bir pazartesi gecesi olması rağmen" denildi ve şöyle devam edildi: Redmond ve Dele Alli için bu, cazibenin bir parçası.

DOĞUDA YENİ YERLEŞİM KURUYOR

Haberde Beşiktaş'ın tarih boyunca İngiliz hoca ve oyunculara aşina bir kulüp olduğu kaydedildi: Beşiktaş, 1987'den itibaren Gordon Milne'nin başında olduğu yedi muhteşem yıl da dahil olmak üzere zengin bir İngiliz nüfuz geleneğine sahiptir. Yeni patron Valerien Ismael, Avrupa'nın doğu ucunda başka bir İngiliz yerleşim bölgesi kuruyor. Türkiye'nin Premier Lig takımı olarak adlandırıldılar.