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Necip’ten özür

Başakşehir maçında yaptığı hata sonrası takımın gol yemesine sebep olan Necip Uysal'ın karşılaşma sonrası soyunma odasında arkadaşlarından özür dilediği belirtildi. Kaptanın "Daha dikkatli olmalıydım. Hatam yüzünden herkesten özür diliyorum" dediği, futbolcularınsa "Bu maçı birlikte kaybettik. Hepimiz böyle hatalar yapabiliriz" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 06:50
Necip’ten özür
Başakşehir maçında yaptığı hata sonrası takımın gol yemesine sebep olan Necip Uysal'ın karşılaşma sonrası soyunma odasında arkadaşlarından özür dilediği belirtildi. Kaptanın "Daha dikkatli olmalıydım. Hatam yüzünden herkesten özür diliyorum" dediği, futbolcularınsa "Bu maçı birlikte kaybettik. Hepimiz böyle hatalar yapabiliriz" dedi.
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