Necip’ten özür

Başakşehir maçında yaptığı hata sonrası takımın gol yemesine sebep olan Necip Uysal'ın karşılaşma sonrası soyunma odasında arkadaşlarından özür dilediği belirtildi. Kaptanın "Daha dikkatli olmalıydım. Hatam yüzünden herkesten özür diliyorum" dediği, futbolcularınsa "Bu maçı birlikte kaybettik. Hepimiz böyle hatalar yapabiliriz" dedi.
Başakşehir maçında yaptığı hata sonrası takımın gol yemesine sebep olan Necip Uysal'ın karşılaşma sonrası soyunma odasında arkadaşlarından özür dilediği belirtildi. Kaptanın "Daha dikkatli olmalıydım. Hatam yüzünden herkesten özür diliyorum" dediği, futbolcularınsa "Bu maçı birlikte kaybettik. Hepimiz böyle hatalar yapabiliriz" dedi.