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Kayboldu

Hollanda medyası, Weghorst’un Başakşehir maçı performansı için bu yorumda bulundu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 06:50
Kayboldu
Beşıktaş'takı performansıyla tüm futbol kamuoyunun beğenisini kazanan Weghorst ülkesi Hollanda'da gündem oldu. Başarılı kramponun formu ülkesinin basınında değerlendirildi. Golcü futbolcuyu yakından takip eden Hollanda basını, "Weghorst Beşiktaş ile yenilgiyi tattı', 'Beşiktaş mağlup, Weghorst rakip savunma arasında kayıp. Weghorst için sinir bozucu" denildi. Ayrıca oyuncunun A.Gücü maçında sahaya giren holigan taraftar olayından da çok etkilendiğinin altı çizildi. İlk 5 haftaya nazaran tutuk görünen Weghorst, geride kalan hafta içinde antrenmanda sakatlanmıştı. Sakatlıktan yeni çıkan Weghorst, maçta 20 kez topla buluşurken 16 pas yaptı.
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