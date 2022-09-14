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Kartal ara vermedi

Beşıktaş, Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 06:50
Kartal ara vermedi
Beşıktaş, Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Başakşehir maçında oynayan futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamlarken, diğer oyuncular ise ilk olarak aktivasyon çalışması gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, İstanbulspor maçının hazırlıklarına bugün 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
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