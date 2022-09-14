İyi ki Beşiktaş var!

Süper Lig'de 6. haftanın seyirci ortalamaları açıklandı. 9 maça toplam 83 bin taraftar giderken, bunun 35 bin 300'ünü Beşiktaşlılar oluşturdu. Beşiktaş çıkarılırsa maç başı ortalama taraftar sayısı sadece 6 bin!
Süper Lig'in 6. haftasının seyirci sayıları belli oldu. Verilere göre Beşiktaş taraftarı, seyirci sayısının yükselmesine çok önemli katkı sağladı. Passolig'in verilere göre geride kalan haftada 9 maçta tribünlere toplam 83 bin 144 taraftar gitti. Buna göre maç başı ortalama 9 bin 238 olarak gerçekleşti. Haftanın en çok seyirci toplayan maçı Beşitaş-Başakşehir oldu. Vodafone Park'a 35 bin 288 kişi gitti. Anadolu'daysa en çok seyirciyi 24 bin 960 kişiyle Adana Demirspor-Trabzonspor maçı topladı. Bu iki maç toplam 60 bin 248 seyirci toplayarak, toplam seyircinin de dörtte üçünü oluşturdu. Dört büyüklerden bu hafta sadece içeride Beşiktaş'ın maçı vardı. Fenerbahçe, haftayı BAY geçerken Trabzonspor, Adana, Galatasaray ise Kasımpaşa deplasmanına gitti. Beşiktaş'ın maçı hesaba katılmadığında; yani 4 büyüklerin dışındaki takımların maçları toplam 47 bin 856 seyirci topladı. Buna göre 4 büyükler iç saha maçları hariç, diğer takımların bu haftaki maç başı seyirci ortalaması da 5 bin 982; yani yaklaşık 6 bin olarak gerçekleşti.