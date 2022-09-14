Beşiktaş'ta 11 bilmecesi! İşte adaylar

Alternatifi bol bir kadro kuran Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien İsmael'i tatlı bir telaş bekliyor.
Alternatifi bol bir kadro kuran Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien İsmael'i tatlı bir telaş bekliyor.
Kaybedilen Başakşehir maçı ardından bazı kesim tarafından oyuncu değişiklikleri eleştirilen Valerien İsmael'in işi daha da zorlaşacak gibi görünüyor.
Başakşehir sınavında oyuna sonradan aldığı, Redmond, Tayyip Talha ve Tayfur'un performansları memnun etti.
Dele Alli, Ghezzal ve Josef'in takıma dahil olmaları sonrası Fransız hocanın nasıl bir kadro çıkaracağı konusunda merak uyandırıyor.
Valerien İsmael'in ilerleyen günlerde Nkodou'yu yedek kulübesine çekip, Redmond'u takıma monte etmesi yüksek ihtimal olarak görünüyor.
Ayrıca Ghezzal ve Dele Alli'nin iyileşmeleri sonrası nasıl bir 11 kurulacağı herkesin merakla beklediği sorular arasında.
Bu çoklu alternatifler Valerien İsmael'in kafasını ciddi bir şekilde karıştıracak gibi duruyor.
Buradan hareketle Beşiktaş'ın gelecek haftayla birlikte ilk 11'de bazı değişiklikler yapması bekleniyor.
İlk olarak stoperde Necip Uysal yerine Tayyip Talha Sanuç oynayacak.
Josef de Souza'nın ve Dele Alli'nin dönmesi ile Berkay Vardar'ın da kesik yemesi bekleniyor.
Ghezzal'ın gelişiyle Ismael Muleka'yı sol kanada çekebilir.
Teknik adamın Nkoudou'yu da hamle oyuncusu olarak oyuna sokmayı düşündüğü belirtildi.
4-4-2'YE DÖNÜŞ
Sakat ve cezalı isimlerin takıma tekrar katılması sonrası teknik direktör Valerien İsmael'in yine bir sistem değişikliğine gidebileceği de belirtiliyor.
Fransız teknik adam oyuncuların durumuna göre 4-3-3 yerine 4-4-2 dizilişi ile takımı sahaya sürebilir.
Teknik heyet, Muleka ve Weghorst'un çift forvetli düzende daha etkili olabileceğini analiz ediyor.