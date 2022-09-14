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Beşiktaş'ta 11 bilmecesi! İşte adaylar

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael zor seçimler yapmak zorunda kalacak. Oldukça alternatiflli bir kadro kuran siyah-beyazlılarda sakat ve cezalılar da dönünce hocanın kimi oynatacağı merak konusu. Josef'ten Ghezzal'a, Cenk'ten Alli'ye kadro da değişecek sistem de...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'ta 11 bilmecesi! İşte adaylar

Alternatifi bol bir kadro kuran Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien İsmael'i tatlı bir telaş bekliyor.

Beşiktaş'ta 11 bilmecesi! İşte adaylar

Kaybedilen Başakşehir maçı ardından bazı kesim tarafından oyuncu değişiklikleri eleştirilen Valerien İsmael'in işi daha da zorlaşacak gibi görünüyor.

Beşiktaş'ta 11 bilmecesi! İşte adaylar

Başakşehir sınavında oyuna sonradan aldığı, Redmond, Tayyip Talha ve Tayfur'un performansları memnun etti.

Beşiktaş'ta 11 bilmecesi! İşte adaylar

Dele Alli, Ghezzal ve Josef'in takıma dahil olmaları sonrası Fransız hocanın nasıl bir kadro çıkaracağı konusunda merak uyandırıyor.

Beşiktaş'ta 11 bilmecesi! İşte adaylar

Valerien İsmael'in ilerleyen günlerde Nkodou'yu yedek kulübesine çekip, Redmond'u takıma monte etmesi yüksek ihtimal olarak görünüyor.

Beşiktaş'ta 11 bilmecesi! İşte adaylar

Ayrıca Ghezzal ve Dele Alli'nin iyileşmeleri sonrası nasıl bir 11 kurulacağı herkesin merakla beklediği sorular arasında.

Beşiktaş'ta 11 bilmecesi! İşte adaylar

Bu çoklu alternatifler Valerien İsmael'in kafasını ciddi bir şekilde karıştıracak gibi duruyor.

Beşiktaş'ta 11 bilmecesi! İşte adaylar

Buradan hareketle Beşiktaş'ın gelecek haftayla birlikte ilk 11'de bazı değişiklikler yapması bekleniyor.

Beşiktaş'ta 11 bilmecesi! İşte adaylar

İlk olarak stoperde Necip Uysal yerine Tayyip Talha Sanuç oynayacak.

Beşiktaş'ta 11 bilmecesi! İşte adaylar

Josef de Souza'nın ve Dele Alli'nin dönmesi ile Berkay Vardar'ın da kesik yemesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta 11 bilmecesi! İşte adaylar

Ghezzal'ın gelişiyle Ismael Muleka'yı sol kanada çekebilir.

Beşiktaş'ta 11 bilmecesi! İşte adaylar

Teknik adamın Nkoudou'yu da hamle oyuncusu olarak oyuna sokmayı düşündüğü belirtildi.

Beşiktaş'ta 11 bilmecesi! İşte adaylar

4-4-2'YE DÖNÜŞ

Sakat ve cezalı isimlerin takıma tekrar katılması sonrası teknik direktör Valerien İsmael'in yine bir sistem değişikliğine gidebileceği de belirtiliyor.

Beşiktaş'ta 11 bilmecesi! İşte adaylar

Fransız teknik adam oyuncuların durumuna göre 4-3-3 yerine 4-4-2 dizilişi ile takımı sahaya sürebilir.

Beşiktaş'ta 11 bilmecesi! İşte adaylar

Teknik heyet, Muleka ve Weghorst'un çift forvetli düzende daha etkili olabileceğini analiz ediyor.

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