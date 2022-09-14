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Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu neden oynatılmıyor? Kontratı...

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu krizi yaşanıyor. Siyah beyazlılarda yedek kulübesine çekilen milli kaleci için flaş bir iddia ortaya atıldı. Valerien Ismael'in genç kaleciyi yönetiminin isteği doğrultusunda kenare çekildiği iddia edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 09:40
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu neden oynatılmıyor? Kontratı...

Ersin Beşiktaş formasıyla bu sezon 4 maçta kalesi korurken başarılı kaleci kalesinde 5 gol gördü.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu neden oynatılmıyor? Kontratı...

Ersin siyah beyazlı formayı 3 sezonda 90 kez giydi.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu neden oynatılmıyor? Kontratı...

Ersin milli takım düzeyinde U19 ve U21 formalarını giydi.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu neden oynatılmıyor? Kontratı...

Transfer döneminde genç kalecinin adı Ajax kulübüyle anılmıştı.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu neden oynatılmıyor? Kontratı...

Son 2 maçtır neden oynatılmadığı merak edilen Ersin Destanoğlu ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu neden oynatılmıyor? Kontratı...

Buna göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek Ersin'e Beşiktaş yeni sözleşme teklifi yaptı.

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