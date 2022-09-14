Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu neden oynatılmıyor? Kontratı...

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş evinde Başakşehir'i ağırladı.
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş evinde Başakşehir'i ağırladı.
Siyah beyazlılar Dolmabahçe'de Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.
Süper Lig'de ilk mağlubiyetini alan Beşiktaş, İstanbulspor deplasmanına konuk olacak.
Beşiktaş'ta İstanbulspor maçı öncesi Ersin Destanoğlu krizi yaşanıyor.
Siyah beyazlılarda milli kalecinin neden oynatılmadığı merak konusu.
Süper Lig'in ilk 4 haftasında kalesini koruyan kaleci 5. haftada yedek kulübesine çekildi.
Ersin Beşiktaş formasıyla bu sezon 4 maçta kalesi korurken başarılı kaleci kalesinde 5 gol gördü.
Ersin siyah beyazlı formayı 3 sezonda 90 kez giydi.
Ersin milli takım düzeyinde U19 ve U21 formalarını giydi.
Transfer döneminde genç kalecinin adı Ajax kulübüyle anılmıştı.
Son 2 maçtır neden oynatılmadığı merak edilen Ersin Destanoğlu ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Buna göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek Ersin'e Beşiktaş yeni sözleşme teklifi yaptı.
Ancak genç kaleci ve menajerleri bu teklifi düşük buldu.
Genç kaleci senelik 25 milyon TL maaş istedi.
Yönetim rakamı yüksek bulunca Ersin'in yedek bırakılması konusunda Ismael'e talimat verdi.