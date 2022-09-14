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Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 22:32
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, pas çalışması sonrası koşu ve ayak tenisi çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, İstanbulspor maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı idmanla devam edecek.

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