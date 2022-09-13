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Penaltı isyanı

Başakşehirli Duarte, resmen voleybol oynadı Ne Meler penaltı verdi, ne de VAR odası uyardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 06:50
Penaltı isyanı
Karşılaşmanın 13. dakikasında çok tartışılacak bir pozisyon yaşandı. Ceza alanına yapılan ortada Beşiktaş, rakip savunmanın elle müdahalesi sonrası penaltı bekledi. ancak hakem Halil Umut Meler, kısa bir beklemenin ardından oyunu sürdürdü. Beşiktaşlılar karara sert bir şekilde itiraz ederken VAR'dan da karar değişmedi. Yapılan yorumlarda Başakşehirli oyuncu yerde olduğu sırada destek eli sayıldığı için elle dokunmasının penaltı olarak değerlendirilmediği belirtildi. Taraftarlar sosyal medyada isyan etti.
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