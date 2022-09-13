Penaltı isyanı

Karşılaşmanın 13. dakikasında çok tartışılacak bir pozisyon yaşandı. Ceza alanına yapılan ortada Beşiktaş, rakip savunmanın elle müdahalesi sonrası penaltı bekledi. ancak hakem Halil Umut Meler, kısa bir beklemenin ardından oyunu sürdürdü. Beşiktaşlılar karara sert bir şekilde itiraz ederken VAR'dan da karar değişmedi. Yapılan yorumlarda Başakşehirli oyuncu yerde olduğu sırada destek eli sayıldığı için elle dokunmasının penaltı olarak değerlendirilmediği belirtildi. Taraftarlar sosyal medyada isyan etti.