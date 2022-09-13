Bu sezon Süper Lig'de sergilediği futbolla şampiyonluk iddiasını ortaya koyan Beşiktaş, dün gece sahasında ağırladığı Başakşehir karşısında iş kazası yaşadı. Siyah beyazlı takım 1-0 yenilerek ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Taraftarının da desteğini alarak maça başlayan Kara Kartallar, ilk devrede NKoudou ve Gedson ile yakaladığı fırsatlardan yararlanamadı. İkinci devre rakibini iyice sahasına hapseden Beşiktaş, Başakşehir duvarını bir türlü aşamadı. Ve futbolun kuralı devreye girdi.

HAFTAYA İSTANBULSPOR

Golü bir türlü atamayan Beşiktaş, rakibin isabetli tek şutunda golü yedi... Bu sezon oynadığı futbol ve attığı gollerle taraftarını mutlu eden Beşiktaş için bu mağlubiyet nazar boncuğu oldu. Siyah beyazlı futbolseverler de maç sonunda oyuncuları tribüne çağırıp alkışlarla destekledi. Kara Kartal ligde gelecek hafta İstanbulspor'a konuk olacak. Üst üste 3. kez kazanan Başakşehir ise Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

TOPLA HİÇ BULUŞAMADILAR

Siyah beyazlı takım maçın ilk yarısında özellikle hücumda etkisiz bir görüntü ortaya koyarken bu istatistiklere de yansıdı. İlk devrenin topla en az buluşan iki ismi de Beşiktaşlı oldu. Wout Weghorst 7, Muleka ise 12 kez topla buluştu.

KALEYİ KAPATAMIYOR

Siyah beyazlı takım gol yeme konusuna bir türlü çözüm bulamıyor. Beşiktaş'ın bu sezon kalesine gelen 13 isabetli şutun 8'i golle sonuçlandı. İki haftadır kalede genç eldiven Emre Bilgin'i oynatan Valerien İsmael'in bu tercihi de çok tartışıldı.

TAM 12 YIL SONRA BİR İLK!

Başakşehir, Beşiktaş galibiyetiyle uzun bir aradan sonra siyah beyazlı takımı deplasmanda mağlup etmiş oldu. Başakşehir en son Ağustos 2010'da oynanan mücadelede Kara Kartal'ı 2-0'lık skorla yenmişti. Beşiktaş'ın rakibine karşı hegemonyası tam 12 yıl sonra sona ermiş oldu.