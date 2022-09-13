Josef duygulandı

Ankaragücü maçının ardından gördüğü kırmızı kart nedeniyle 1 maç ceza alan Josef de Souza, karşılaşmayı tribünden takip etti. Brezilyalı oyuncunun maskesini de takan taraftarlar, tezahüratlarla destek verdi. Josef bu sırada gözyaşlarına engel olamadı.
Ankaragücü maçının ardından gördüğü kırmızı kart nedeniyle 1 maç ceza alan Josef de Souza, karşılaşmayı tribünden takip etti. Brezilyalı oyuncunun maskesini de takan taraftarlar, tezahüratlarla destek verdi. Josef bu sırada gözyaşlarına engel olamadı.