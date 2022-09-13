Ders çıkaracağız

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Valerien İsmael'in atılmasının ardından maç sonu açıklamasını yardımcı antrenör Adam David Murray yaptı. Kendi hatalarından kaynaklı olarak gol yediklerini belirten Murray, bu maçtan ders çıkartacaklarını söyledi. İngiliz antrenör, "Büyük maçlarda buna benzer hatalar yapmamalıyız. Kendi yarattığımız fırsatlar da vardı. Fakat bunları değerlendiremedik. Günümüzde değildik" dedi.

GARİP KARARLAR VAR

Başakşehir karşısında çıkaracak olumlu şeyler de olduğunun altını çizen Adam David Murray, hakem kararlarını da sert bir şekilde eleştirdi. 40 yaşındaki antrenör, "İsmael'in gördüğü kırmızı kart futbolda olan şeyler. Ama bazı garip kararlar da ortaya çıktı. Tartışmalı bir penaltı pozisyonumuz vardı. Bu tip kararlarda daha net olunması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.