Haberler Beşiktaş Ders çıkaracağız

Ders çıkaracağız

“Kendi hatamızdan bir gol yedik. Büyük maçlarda buna benzer hatalar yapmamalıyız. Bunların üzerinde durarak ders çıkartmayı hedefliyoruz”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 06:50
Ders çıkaracağız

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Valerien İsmael'in atılmasının ardından maç sonu açıklamasını yardımcı antrenör Adam David Murray yaptı. Kendi hatalarından kaynaklı olarak gol yediklerini belirten Murray, bu maçtan ders çıkartacaklarını söyledi. İngiliz antrenör, "Büyük maçlarda buna benzer hatalar yapmamalıyız. Kendi yarattığımız fırsatlar da vardı. Fakat bunları değerlendiremedik. Günümüzde değildik" dedi.

GARİP KARARLAR VAR

Başakşehir karşısında çıkaracak olumlu şeyler de olduğunun altını çizen Adam David Murray, hakem kararlarını da sert bir şekilde eleştirdi. 40 yaşındaki antrenör, "İsmael'in gördüğü kırmızı kart futbolda olan şeyler. Ama bazı garip kararlar da ortaya çıktı. Tartışmalı bir penaltı pozisyonumuz vardı. Bu tip kararlarda daha net olunması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

DİĞER
İbrahim Tatlıses'in torunu tam bir esmer güzeli! Tatlıses'in torunu Berfin'e bakan bir daha baktı!
Cengiz Ünder'in Aleyna Kalaycıoğlu sevgisi 630 bin TL'ye mal oldu
Jorge Jesus'la en büyük Fener!
Hangisi Türk hangisi yabancı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Erman Toroğlu'dan hakem tepkisi! Dua etsin...
Çakar'dan çarpıcı yorum! Penaltı pozisyonu...
DOLAR NE KADAR OLDU? | 13 Eylül 2022 Döviz Kuru
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hangisi Türk hangisi yabancı? Hangisi Türk hangisi yabancı? 01:28
Toroğlu'dan gol iptali yorumu! "Olacak iş değil" Toroğlu'dan gol iptali yorumu! "Olacak iş değil" 01:03
Avcı: İyi gitmeyen bir durum var Avcı: İyi gitmeyen bir durum var 01:03
F.Bahçe 20 milyon Euro'yu çöpe attı! 3 yılda 8 futbolcu... F.Bahçe 20 milyon Euro'yu çöpe attı! 3 yılda 8 futbolcu... 01:03
Fırtına son dakikada yıkıldı! Fırtına son dakikada yıkıldı! 01:02
6. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu... 6. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu... 01:02
Daha Eski
Fırtına penaltı kazandı! İşte o pozisyon... Fırtına penaltı kazandı! İşte o pozisyon... 01:01
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: Enteresan kararlar oldu Beşiktaş'tan hakem tepkisi: Enteresan kararlar oldu 01:01
Beşiktaş'tan penaltı itirazı! Beşiktaş'tan penaltı itirazı! 01:01
Başakşehir'den Beşiktaş'a çelme! Başakşehir'den Beşiktaş'a çelme! 01:01
Valerien Ismael'e kırmızı kart! Valerien Ismael'e kırmızı kart! 01:01
G.Saray'da transfer krizi! Basketbol şubesi... G.Saray'da transfer krizi! Basketbol şubesi... 01:00