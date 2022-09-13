‘3 puan bizim hakkımızdı’

Kartal'ın Faslı stoperi Romain Saiss, kazanabilecekleri bir maçtan yenilgiyle ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Faslı savunmacı, "Elimizden geleni yaptık. Rakiimizden çok daha iyiydik. Bazen şansın da yanınızda olması gerekir. Bu Başakşehir için geçerliydi" ifadelerini kullandı.
Kartal'ın Faslı stoperi Romain Saiss, kazanabilecekleri bir maçtan yenilgiyle ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Faslı savunmacı, "Elimizden geleni yaptık. Rakiimizden çok daha iyiydik. Bazen şansın da yanınızda olması gerekir. Bu Başakşehir için geçerliydi" ifadelerini kullandı.