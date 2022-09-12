Valerien Ismael kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın Başakşehir maçı muhtemel 11'i...

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında bugün Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Zorlu karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Bu mücadele öncesinde Beşiktaş 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puana sahipken, 4. haftayı bay geçen Medipol Başakşehir'in 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puanı bulunuyor. Kayseri, Karagümrük, Sivas ve Ankaragücü'nü mağlup eden Kartal, Alanyaspor'la berabere kalmıştı. Bugün de taraftarları önünde kazanıp hem namağlup unvanını korumak hem de 3 maçlık galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

BAŞAKŞEHİR HİÇ GOL YEMEDİ

Beşıktaş'ta kart cezalısı Josef de Souza, Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Dele Alli ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra hasta olan Welinton da ev sahibi takımın diğer eksik isimleri. Medipol Başakşehir'de ise Beşiktaş deplasmanı öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Öte yandan Başakşehir de 4 maç sonunda yenilgi yüzü görmedi. Ayrıca Süper Lig'de oynadığı 4 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. Turunculaciverti ekip; Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında kalesinde gol görmedi. Medipol Başakşehir, söz konusu 4 maçta fileleri 8 kez havalandırdı.

SON MAÇTA BERABERE KALDILAR

İki takım arasında oynanan son karşılaşma 2-2 bitti. Vodafone Park'ta oynanan 7 Mart 2022'de oynanan karşılaşmada Başakşehir iki kez öne geçse de siyah-beyazlı ekip beraberliği yakaladı. Konuk ekibin golleri Stefano Okaka ve Trezeguet'den gelirken, siyah-beyazlı takımın gollerini Güven Yalçın ve Kenan Karaman attı. Siyahbeyazlı ekibin 41 golüne, Medipol Başakşehir 42 golle karşılık verdi.

BAŞAKŞEHİR KARŞISINDA ZORLANIYOR

Beşiktaş ile Başakşehir, bugün 32. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takım, rakibiyle yaptığı 31 maçta galip gelmekte zorlandı. Başakşehir'e 8 kez üstünlük kurabilen Beşiktaş, 9 maçtan ise mağlup ayrıldı. İki takım arasındaki 14 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İki ekip Süper Lig'de 28 kez karşılaşırken, Başakşehir 8, Beşiktaş ise 7 kez kazandı. Taraflar arasındaki 13 maçta da beraberlik bozulamadı.

EVİNDE SADECE 5 GALİBİYET ALABİLDİ

Beşiktaş, Başakşehir ile evinde oynadığı 14 lig maçında 5 galibiyet alabildi. Evinde rakibiyle 7 defa berabere kalan siyah-beyazlı ekip, iki kez mağlup oldu. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de 2007-08'den itibaren mücadeleye etmeye başlayan rakibi karşısında iç sahadaki ilk 4 maçta 2 galibiyet ve birer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı. Evindeki son 10 karşılaşmada ise rakibini 3 kez yendi, 6 beraberlik aldı.

VODAFONE KAPALI GİŞE

Beşiktaş'ın bugün Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmada tribünler yine iş başında olacak. Zorlu maçın biletleri 180 ile 4 bin TL arasında satışa çıkmıştı. Alınan son bilgiler doğrultusunda, satış listesine eklenen 40 bin 378 biletin tamamının tükendiği öğrenildi. Bugün yine tribünlerin tamamını dolduracak olan siyah-beyazlı taraftarlar, hem takımlarına hem de hakem ve arkadaşlarını koruduğu için kırmızı kart gören ve 1 maç men cezası alan Josef De Souza'ya tam destek verecek.

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Saiss, Necip, Masuaku, Gedson, Salih, Kerem, N'Koudou, Muleka, Weghorst

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Ndayishimiye, Duarte, Lima, Biglia, Berkay, Mesut, Mounir, Traore, Okaka