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Valerien Ismael Başakşehir maçında erken gol istedi

Beşiktaş'ta, Başakşehir maçıyla ilgili uyarılarda bulunan teknik direktör Valerien Ismael, “Rakibimizi açmak için erken gol bulmamız çok önemli” diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 16:39 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 16:40
Valerien Ismael Başakşehir maçında erken gol istedi
Beşıktaş bu akşam son 4 maçında en az 3 gol atan, Başakşehir ise son 4 maçında kalesinde gol görmeyen takım olarak Vodafone Park'a çıkacak. Son 3 iç sahadaki maçı kazanan Kartal, Başakşehir ile oynadığı son 6 maçının 5 tanesinde en az 2 gol attı. Siyah-beyazlılar İstanbullu hemşerisi ile oynadığı iç sahadaki son 15 maçta yenilmedi. Başakşehir, son 12 maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Beşiktaş'ın, Başakşehir ile oynadığı son 6 maçının 5 tanesinde 3'ten fazla gol oldu. Başakşehir'i gözüne kestiren teknik direktör Valerien Ismael, rakibin savunmada çok başarılı olduğunu belirterek, "Rakibimizi açmak ve strese sokmak için erken gol bulmamız çok önemli" diye konuştu.
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