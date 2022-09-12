Gözler Wout Weghorst’ta

Beşiktaş'ta ilk 5 haftanın yıldızlarından olan Wout Weghorst, antrenmanda bir sakatlık yaşadı. Golcü oyuncunun Başakşehir maçına yetişmesi için yoğun çaba harcanıyor. Valerien Ismael, Hollandalı golcünün oynayamaması durumuna karşı alternatif ismi de belirledi.
Beşiktaş'ta ilk 5 haftanın yıldızlarından olan Wout Weghorst, antrenmanda bir sakatlık yaşadı. Golcü oyuncunun Başakşehir maçına yetişmesi için yoğun çaba harcanıyor. Valerien Ismael, Hollandalı golcünün oynayamaması durumuna karşı alternatif ismi de belirledi. Ismael, Cenk Tosun ile görüşerek, "Başakşehir maçına hazır ol" dedi. Bu sezon Cenk Tosun 4 maçta sadece 34 dakika süre alabildi. Weghorst ise 2 gol, 4 asistle yıldızlaştı.