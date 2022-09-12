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Beşiktaş yardımcı antrenörü Adam Murray'den hakem tepkisi! "Çok enterasan kararlar oldu"

Beşiktaş yardımcı antrenörü Adam Murray, Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hakem yönetimiyle ilgili konuşan Murray,  "Çok enteresan kararlar oldu. Daha net olmamız gerekiyor." dedi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 22:09
Beşiktaş yardımcı antrenörü Adam Murray'den hakem tepkisi! "Çok enterasan kararlar oldu"

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael'in kırmızı kart görmesinden dolayı maç sonu açıklamalarını yardımcı antrenör Adam Murray katıldı. Hakem yönetimiyle ilgili konuşan Murray, "Çok enteresan kararlar oldu. Daha net olmamız gerekiyor." dedi.

İşte o sözler...

Adam Murray: Kendi hatamızdan bir gol yedik. Büyük ve önemli maçlarda bunu yapmamamız lazım. Üstünde durmamız gereken şey bu hatalar.

Son maçlarda gol atmak konusunda iyiydik. Bugün sadece bizim günümüz değildi. Bugünden olumlu çıkaracağımız birçok şey de var. Kırmızı kart gibi durumlar futbolda oluyor ancak çok enteresan kararlar oldu. Daha net olmamız gerekiyor.

Tartışmalı bir penaltı pozisyonu vardı. Bu tip kararlarda daha net olunması gerektiğini düşünüyorum.

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